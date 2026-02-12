Respetando la consigna de “la semana del terror”, un nuevo desafío llevo al límite a los participantes. En MasterChef Celebrity, los famosos se toparon frente a panopeas gigantes dentro del estudio, un molusco poco habitual en la cocina cotidiana que debían sacrificar y preparar para continuar en competencia. Ante la dificultad de la prueba, el jurado la catalogó como una final anticipada

El tamaño y la forma del marisco generaron desconcierto inmediato en todo, pero especialmente en Maxi López, quien se mostró bastante movilizado. No se trataba de un ingrediente sofisticado sino de uno intimidante, que seguía moviéndose sobre las mesadas y expulsando agua, lo que desató gritos y expresiones de rechazo entre varios de los famosos.

Algunos intentaron tomarlo con humor, otros directamente buscaron distancia física del producto. La escena combinó nerviosismo, bromas incómodas y pedidos de ayuda al jurado, que observaba cómo el desafío superaba la sorpresa inicial para convertirse en un verdadero bloqueo.

Conocidas también como “trompa de elefante” por su particular morfología, las panopeas no suelen aparecer en recetas habituales y menos aún en estado fresco y vivo. La obligación de manipularlas en ese estado agregó un componente emocional que excedía la técnica culinaria.

Ante el desconcierto generalizado, Damián Betular intervino en algunas estaciones para orientar sobre el procedimiento correcto. “Esta almeja es el molusco más grande del Mar Argentino. Tiene varias denominaciones, como panopea trompa de elefante”, explicó mientras mostraba cómo iniciar la cocción.

Donato De Santis complementó la explicación con detalles prácticos. “Pueden comerla hervida, frita, al vapor, etc. Tiene mucha versatilidad y hay que limpiarla bien. Es parecido a cuando limpian un calamar. Su parte comestible es bastante y obviamente tienen que retirar su valva”, señaló para encauzar el desafío hacia un terreno técnico.

A medida que avanzaban los minutos, la tensión inicial comenzó a transformarse en concentración. Los participantes entendieron que el mayor obstáculo no estaba en la receta sino en atravesar la impresión que provocaba el ingrediente.

La prueba terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche. Más allá del resultado final de cada plato, la imagen de las panopeas gigantes sobre las mesadas dejó una escena difícil de olvidar dentro de esta etapa decisiva de MasterChef Celebrity.