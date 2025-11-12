Tiene carisma, talento y una energía contagiosa. Damián Betular, reconocido por su simpatía y su rol como jurado en MasterChef Celebrity, decidió salir de su zona de confort para dar un salto hacia el mundo del teatro musical. En mayo de 2026, debutará como actor interpretando a Edna Turnblad en Hairspray, la obra que conquistó Broadway y que ahora llega al Teatro Coliseo con una producción de primer nivel.

El pastelero más querido de la televisión asumirá el desafío de transformarse completamente para dar vida a una mujer entrañable, divertida y llena de ternura. Edna Turnblad, madre de Tracy Turnblad, es el corazón de una historia que celebra la diversidad y desafía los prejuicios en la Baltimore de los años 60. En su interpretación, Betular combinará humor, emoción y un mensaje de libertad que atraviesa generaciones.

El musical, dirigido por Fer Dente, promete una puesta moderna, vibrante y visualmente impactante. Con un elenco de figuras destacadas y música en vivo, la versión argentina buscará capturar el espíritu festivo y optimista que hizo de Hairspray un ícono del género. Damián Betular, por su parte, lleva meses preparándose en canto, baile y actuación para estar a la altura del desafío.

Bajo la producción de Olga y Club Media, esta superproducción apuesta a combinar el teatro tradicional con una mirada contemporánea. La idea es ofrecer un espectáculo que trascienda los escenarios y conecte también con el público digital, donde Damián Betular cuenta con una enorme comunidad de seguidores.

Entre luces, colores y coreografías deslumbrantes, el espectáculo incluirá clásicos como “Good Morning Baltimore”, “Welcome to the 60’s” y “You Can’t Stop the Beat”, temas que marcaron a toda una generación de amantes del musical.

Para Damián Betular, esta experiencia representa mucho más que un papel. Es la oportunidad de explorar una nueva faceta artística, de mostrarse vulnerable y creativo desde otro lugar, y de rendir homenaje al poder del arte como forma de transformación.

Con su característico encanto y esa sonrisa inconfundible, el chef promete conquistar también al público del teatro. Hairspray será, sin dudas, el escenario perfecto para confirmar que el talento, cuando se une a la pasión, no tiene límites.