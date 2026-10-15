Un cupcake con una parte quemada dio pie a un comentario de Damián Betular que terminó abriendo otra discusión sobre Maru Botana. La escena ocurrió durante una evaluación en MasterChef Celebrity y tuvo como interlocutora a Elizabeth Vernaci. Sin nombrar a su compañera, el pastelero respondió al pedido de la participante con una explicación sobre su trabajo.

Vernaci estaba por recibir la devolución de su preparación cuando le pidió al jurado que evitara morder el sector quemado. Ante ese pedido, Damián Betular respondió: “Tengo que comer todo. Para eso me pagan”. Su respuesta estaba ligada a ese plato, pero en las redes varios espectadores la conectaron con una crítica que venían haciendo sobre otra integrante del jurado.

Entre las reacciones hubo mensajes que presentaron la frase como un reclamo compartido: “Al fin dijo lo que todos pensamos”. Otros prefirieron leerla como una chicana entre colegas: “Un venenoso resultó Betular”. El destinatario que señalaron quedó explícito en otro comentario: “Maru, te hablan”. También aparecieron muestras de apoyo como “Betu te banco, era hora de que se lo digan”. Así, una respuesta a la Negra pasó a ser interpretada como un mensaje para Maru.

La asociación tiene un antecedente concreto dentro de esta temporada de MasterChef Celebrity. Maru Botana recibe cuestionamientos por las porciones pequeñas que toma de las preparaciones antes de calificarlas. Los usuarios ponen el foco en cuánto prueba y señalan que apenas toca algunos productos. Esa conducta durante las degustaciones es la que volvió a quedar bajo discusión después del comentario del pastelero.

Las observaciones también llegaron a los contenidos que acompañan al certamen. Yanina Latorre participó del react y cuestionó a la cocinera por esa misma manera de catar los platos. Su intervención se sumó a las críticas que circulaban entre los seguidores del programa y ayuda a entender por qué la referencia de Betular a comer toda la preparación encontró esa lectura.

En la escena de MasterChef Celebrity, el pedido de Vernaci apuntaba a un sector concreto de su cupcake: la parte quemada. Damián Betular explicó por qué también debía probarla. La conexión con Maru Botana fue hecha por quienes comentaron el fragmento: él no la mencionó ni afirmó que su respuesta fuera una crítica hacia ella. El intercambio dejó dos discusiones superpuestas: cómo evaluar ese plato y cuánto prueban los jurados.