La primera entrega de los Martín Fierro de la Música 2026 también tuvo su propio espectáculo fuera del escenario. La alfombra roja reunió a grandes figuras de la industria, que aprovecharon la ocasión para lucir atuendos con sello personal. Desde conjuntos elegantes hasta combinaciones audaces, la moda se convirtió en uno de los grandes atractivos de la noche.

Entre las propuestas más comentadas apareció María Becerra, quien apostó por un estilismo completamente negro. La cantante combinó un blazer entallado de hombros marcados con pantalones oxford y un top escotado. El protagonismo quedó en manos de sus accesorios: perlas de distintas dimensiones, cadenas doradas y dijes. Además, sumó una bandana de encaje, zapatos en punta y un maquillaje con los ojos delineados, en una elección que combinó elegancia y espíritu rockero.

Las integrantes de Bandana también se destacaron con propuestas diferentes. Valeria Gastaldi sorprendió con un vestido largo negro que combinó bordados, transparencias y recortes geométricos, mientras que Virginia da Cunha eligió un body de lentejuelas con escote pronunciado, falda translúcida y una capa con plumas. Por su parte, Lissa Vera apostó por una estética gótica con un vestido de red brillante y una capa de gasa. Lowrdez Fernández completó el grupo con un minivestido reluciente, cadenas y una maxifalda transparente, acompañados por su llamativo cabello naranja.

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

La elegancia masculina tuvo entre sus representantes a Abel Pintos, quien llegó acompañado por su esposa, Mora Calabrese. El cantante optó por un traje negro tradicional y camisa blanca, aunque incorporó un prendedor dorado en el cuello para darle un toque distintivo al conjunto. En otra sintonía, L-Gante personalizó su traje oscuro con un bordado de la estatuilla del Martín Fierro rodeada de notas musicales. Las cadenas doradas y los lentes de sol reforzaron su identidad urbana.

Wanda Nara eligió un conjunto negro compuesto por un top de mangas largas con un detalle dorado en el escote y jeans de tiro bajo, recortes y cadenas plateadas. El cabello rubio suelto, las gafas oscuras y sus numerosas joyas completaron la apuesta. En tanto, Luck Ra combinó un traje oscuro con rayas verticales bordadas en cristales y una remera negra. Su pelo azul vibrante y un ramo de flores blancas aportaron contraste a una imagen de inspiración glam-rock.

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

La música popular y el rock también tuvieron representantes con estilos inconfundibles. La Mona Jiménez lució un traje estampado en naranja, amarillo, blanco y negro, acompañado por zapatillas, gafas oscuras y una cadena dorada. A su lado, Juanse mantuvo una estética clásica en negro, con varios collares y accesorios. Fabiana Cantilo, por su parte, eligió un vestido corto de lentejuelas con mangas transparentes, botas marrones y el cabello rojo peinado hacia los costados.

La tradición también tuvo su espacio con El Chaqueño Palavecino, quien llevó un conjunto criollo negro, botas altas, sombrero de ala ancha y un pañuelo estampado en tonos rojos y dorados. Un poncho salteño bordó con flecos negros completó su vestuario. Finalmente, Valentino Merlo apostó por una combinación total black con gorra, blazer, top con transparencias y volados, pantalones amplios, botas de plataforma y una cartera con cadenas doradas. Así, los Martín Fierro de la Música 2026 ofrecieron una pasarela de estilos tan diversos como los artistas que protagonizaron la celebración.

Así fueron los lujosos Martín Fierro de la Música

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