Mariano Martínez atraviesa una etapa distinta en su carrera, ahora con el desafío de mostrarse desde el rol de conductor. En medio de esa nueva faceta, el actor sorprendió al contar una dificultad personal que lo acompaña desde hace tiempo y que puede influir en situaciones cotidianas de trabajo.

La confesión apareció cuando habló de los desafíos que se le presentan al momento de conducir y moverse frente a cámara con otra dinámica. Lejos de dramatizarlo, Mariano Martínez eligió exponerlo con naturalidad y explicó que hay cuestiones puntuales que pueden complicarle la tarea, aunque no las considera un límite para seguir creciendo.

“Yo blanqueo que tengo dislexia, que me cuesta retener los nombres y que tengo un cierto grado de daltonismo y me cuesta distinguir algunos colores y me resbala, son cosas insignificantes”, expresó. La frase llamó la atención porque mostró una parte menos conocida de su rutina profesional y de la manera en que enfrenta ciertas dificultades.

El comentario generó preocupación entre algunos seguidores, sobre todo porque el actor lo vinculó con aspectos concretos de su trabajo. La dislexia puede complicarle la retención de nombres, mientras que el daltonismo le genera obstáculos al momento de distinguir determinados colores, algo que puede aparecer en situaciones relacionadas con vestuario, cámara o consignas en vivo.

Aun así, Mariano Martínez dejó en claro que no se posiciona desde la queja ni desde el impedimento. Para él, esta nueva experiencia está más relacionada con la actitud y la práctica que con la perfección inmediata. “La clave está en la energía que le pongas, en ir mejorando día a día porque me gusta hacer las cosas lo mejor posible”, sostuvo.

Dentro de esa adaptación, también tomó una decisión particular sobre el uso de la cucaracha, una herramienta habitual para muchos conductores. En su caso, prefirió no incorporarla porque siente que le juega en contra durante el trabajo: “No uso porque no me gusta, me distrae mucho y no me suma en nada”.

De esta manera, el actor mostró cómo transita su llegada a la conducción sin esconder las dificultades que aparecen en el proceso. Su testimonio despertó inquietud, pero también dejó una idea clara: Mariano Martínez no pretende negar lo que le pasa, sino encontrar una forma propia de trabajar con eso delante de cámara.