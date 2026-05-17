Una serie de fotos del pasado de Sofía Gonet empezó a circular en redes y abrió una comparación inevitable con su presente mediático. La influencer, conocida popularmente como La Reini, aparece en esas imágenes con una estética muy distinta a la que hoy muestra en eventos, televisión y campañas.

El material llamó la atención porque expone una etapa previa a su explosión en el mundo de la fama. Allí se puede ver a Sofía Gonet con otro color de pelo, un look más natural y una imagen alejada del estilo glamoroso que terminó convirtiéndose en parte de su identidad pública.

Así era Sofía Gonet antes de saltar a la fama.

Antes de transformarse en una figura reconocida por millones de usuarios, La Reini fue construyendo su presencia desde las redes sociales. Con el tiempo, ese crecimiento la llevó a trabajar con marcas, participar de eventos de alto perfil y dar el salto a la televisión, donde ganó mayor exposición a partir de su paso por MasterChef.

Ese contraste entre las fotos antiguas y su imagen actual fue lo que más sorprendió a sus seguidores. Hoy, Sofía Gonet sostiene una estética mucho más marcada, con looks pensados al detalle, producciones cuidadas y una presencia alineada con las tendencias de moda que suele compartir en sus plataformas.

Así era Sofía Gonet antes de saltar a la fama.

El presente de la influencer también suma nuevos desafíos. Después de ampliar su popularidad en la pantalla chica, se prepara para formar parte de Popstars, el reality de canto que tendrá a Nico Vázquez como conductor. Ese nuevo proyecto confirma que su recorrido ya no se limita al universo virtual, sino que también empieza a ocupar otros espacios dentro del entretenimiento.

Más allá del impacto por el cambio físico, las imágenes también dejaron en evidencia la evolución de su personaje público. La Reini logró transformar su estilo, su forma de mostrarse y su vínculo con las marcas en una identidad reconocible, algo que sus seguidores suelen destacar como parte de su atractivo.

Por eso, la filtración de esas fotos no solo generó sorpresa por el antes y el después. También permitió mirar el camino que recorrió Sofía Gonet hasta convertirse en una figura con peso propio, capaz de pasar de las redes a la televisión sin perder el sello que la hizo reconocible.