Conseguir trabajo puede exigir mucho más que un buen currículum para el personaje que interpretará Wanda Nara en su debut como protagonista de cine. La empresaria compartió en Instagram el tráiler de ¿Querés ser mi hijo? y dejó conocer la particular salida que encuentra una mujer cuando necesita empezar de nuevo, pero se enfrenta a una condición inesperada.

Lucía, la protagonista, atraviesa una ruptura después de descubrir que su marido le es infiel tras quince años de relación. Ese quiebre la lleva a abandonar el hogar y buscar una oportunidad para reorganizar su vida. La posibilidad de acceder a un puesto de trabajo aparece entonces como un paso importante para avanzar después de la separación.

Sin embargo, la búsqueda se complica por una preferencia de quienes ofrecen el empleo: priorizan a las mujeres que sean madres. Ahí empieza a tomar forma el enredo de la comedia. El personaje de Wanda Nara decide recurrir a alguien de su entorno para presentar una versión de su vida que le permita quedarse con el puesto.

El elegido es Javier, su vecino de 23 años, interpretado por Agustín Bernasconi. La propuesta consiste en que él finja ser su hijo de 19 ante quienes deben evaluarla para el trabajo. Así, ambos quedan unidos por una mentira que, en principio, tiene una finalidad concreta, pero pronto empieza a complicarse por lo que sienten.

Entre Lucía y Javier surge un vínculo sentimental que altera aquel acuerdo y suma otro problema a la identidad inventada. La película combina ese romance con humor y contenido erótico, mientras sus protagonistas intentan sostener una ficción familiar incompatible con lo que les ocurre. Ese contraste es uno de los principales conflictos que anticipa el adelanto difundido en redes.

Para este proyecto, Wanda Nara comparte elenco también con Jean Pierre Noher y Charo López. La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny y el guion lleva la firma de Ihtzi Hurtado. La producción adapta una película mexicana estrenada en 2023, cuyo reparto incluía a Ludwika Paleta, Juanpa Zurita y Catalina Kotecka, y traslada esa historia a una nueva versión.

El estreno en los cines argentinos será el jueves 22 de octubre. Hasta entonces, el tráiler deja planteada la pregunta que deberá resolver Lucía: cómo sostener la oportunidad laboral que buscaba cuando el supuesto hijo empieza a ocupar un lugar muy distinto en su vida. El engaño que parecía facilitarle un nuevo comienzo termina convirtiéndose en su mayor complicación.