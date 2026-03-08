Un simple posteo fue suficiente para desatar todo tipo de especulaciones entre los seguidores de Daniela Celis y Thiago Medina. El ex participante de Gran Hermano compartió una foto abrazado a la madre de sus hijas acompañada por una frase que dejó a muchos preguntándose qué estaba pasando realmente entre ellos.

La imagen mostraba a ambos sonriendo frente a cámara y parecía reflejar un clima de cercanía que sorprendió a quienes recordaban que la pareja había confirmado su separación meses atrás. La frase que eligió Thiago Medina fue breve, pero lo suficientemente ambigua como para generar revuelo inmediato: "Quiero contarles todo y no encuentro cómo".

La publicación disparó comentarios y teorías en redes sociales. Algunos interpretaron que podía tratarse de una reconciliación, mientras que otros pensaron que se trataba de algún anuncio importante relacionado con su vida personal. Frente a ese escenario, Daniela Celis y Thiago Medina decidieron grabar un video juntos para aclarar qué ocurre realmente entre ellos.

En esa grabación, ambos se mostraron relajados y hablaron con naturalidad sobre la dinámica que mantienen desde que dejaron de ser pareja. Lejos de confirmar una reconciliación amorosa, explicaron que el vínculo actual está marcado por la decisión de criar juntos a sus hijas. "No somos perfectos pero hacemos lo mejor. Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación al estar separados y estar juntos todo el día".

La aclaración apuntó directamente a las interpretaciones que suelen surgir cada vez que aparecen juntos. Daniela Celis y Thiago Medina remarcaron que la relación cambió, pero que el vínculo como familia sigue siendo central en sus vidas. "Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos somos padres y nos vamos a llevar bien toda la vida. Nos vamos a tener que ver siempre y elegimos llevarnos bien. Es llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos y hay momentos que nos amamos".

Para ambos, la prioridad absoluta está puesta en sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En el video dejaron en claro que el objetivo es construir un entorno donde las niñas puedan crecer con la presencia y el cariño de los dos, incluso después de la separación.

Daniela Celis y Thiago Medina insistieron en que esa decisión implica un esfuerzo cotidiano, pero consideran que vale la pena sostener ese acuerdo familiar. "Pero eso, nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos. Queremos dar el mejor ejemplo".