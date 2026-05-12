La placa oculta terminó golpeando de lleno a Daniela De Lucía, que quedó eliminada de Gran Hermano en una gala marcada por la tensión y la sorpresa. La participante llegó al tramo final sin que la casa tuviera certezas absolutas sobre quiénes estaban realmente en riesgo, una dinámica que dejó a todos mucho más expuestos.

El desenlace se definió en un mano a mano muy cerrado con Danelik. Después de una semana atravesada por especulaciones, votos en contra y estrategias a ciegas, el público tomó la decisión final: Daniela De Lucía se fue con el 52,9% de los votos, frente al 47,1% que recibió su compañera.

La diferencia mínima hizo que la salida tuviera otro impacto dentro del juego. No fue una eliminación amplia ni anticipada, sino un resultado apretado que dejó la sensación de que cualquier movimiento de los últimos días pudo haber cambiado el rumbo de la gala. En la casa, varios quedaron sorprendidos por el golpe.

Cuando escuchó su nombre, Daniela De Lucía no intentó esconder la tristeza. Se acercó a sus compañeros, los abrazó uno por uno y dejó salir la emoción después de varias semanas de convivencia intensa. "Como los voy a extrañar", dijo en medio de las despedidas, mientras el clima del living cambiaba por completo.

Danelik, que había quedado frente a ella en el versus final, también se mostró contenida. Lejos de festejar de manera explosiva, acompañó el momento con respeto y terminó abrazando a Daniela, en una escena que marcó el contraste entre la dureza del juego y los vínculos que se forman dentro de la casa.

La despedida tuvo un último gesto que terminó de cargar la salida de emoción. Antes de cruzar la pasarela, Daniela De Lucía les dejó una consigna a sus compañeros: "Ya saben que canción tienen que cantar". La frase fue suficiente para que el grupo entendiera el pedido y comenzara a entonar "Un Velero Llamado Libertad" mientras ella avanzaba hacia la puerta.

Así, Daniela cerró su paso por Gran Hermano con una eliminación inesperada, un porcentaje ajustado y una despedida que dejó huella en sus compañeros. La placa oculta cumplió su objetivo: sacudió la estrategia, confundió a la casa y terminó dejando afuera a una de las jugadoras que parecía tener más respaldo del que finalmente mostró la votación.