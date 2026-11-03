La ruptura sentimental volvió a quedar en el centro de la polémica después de que se conocieran detalles hasta ahora desconocidos sobre la intimidad de la pareja. Esta vez, Yanina Latorre sorprendió al revelar en Sálvese Quien Pueda (SQP) cómo habría hecho Julieta Prandi para descubrir la contraseña del teléfono de Emanuel Ortega y continuar revisando sus conversaciones.

La información fue compartida durante el programa de América TV, donde la conductora reconstruyó una dinámica que, según sus fuentes, habría estado marcada por los celos y la desconfianza. "Dicen que Ema es seductor. El vínculo era tóxico. Durante cinco años ella le revisó mucho el celular", aseguró Yanina, al describir una situación que habría generado discusiones durante buena parte de la relación.

De acuerdo con el relato de Latorre, uno de los episodios anteriores que provocó una fuerte crisis estuvo relacionado con Mariana Marx. Después de aquel conflicto, Julieta Prandi y Emanuel Ortega habrían decidido darse otra oportunidad y avanzar con sus planes de casamiento. Sin embargo, para recomponer el vínculo, el músico le habría pedido a su pareja que dejara de controlar su teléfono y hasta modificó la contraseña.

A cambio de ese compromiso, la modelo habría solicitado que Ortega le contara cada vez que alguna mujer fuera a grabar a su estudio. Pero, según la reconstrucción de la periodista, ninguno de los dos habría respetado completamente lo acordado. "Parece que ella seguía revisando. Ella vio la clave, él entró a bañarse, vio los mensajes con Josefina y empezó a preguntar a dónde iba", relató la conductora.

Lo más llamativo llegó cuando Yanina Latorre explicó cuál habría sido el ingenioso recurso que utilizó Prandi para descubrir la nueva contraseña. Según contó, la modelo habría observado atentamente los movimientos de su pareja mientras desbloqueaba el dispositivo. "Ella estiró el ojito y vio cómo marcaba la clave", reveló. Además, cuestionó esa conducta: "Lo de estirar el ojo para ver la clave es muy tóxico. No es sano para ninguno que te estén revisando".

La situación habría terminado de explotar cuando Julieta descubrió los intercambios entre Emanuel Ortega y Josefina Lynch, una cantante que había coordinado una grabación con el músico. Según la versión difundida en SQP, al enterarse de que él estaba trabajando con otra mujer sin haberle avisado, Prandi decidió llamarlo y comunicarle que no quería continuar con la relación. "No vengas acá porque estás grabando con esa chica en el estudio", habría sido uno de sus primeros reclamos.

La verdad de la separación de Prandi y Ortega

La respuesta de la modelo habría sido todavía más contundente. "No vengas, nos separamos, volviste a mentirme, no cumpliste", le habría dicho durante aquella comunicación. Según contó Yanina, después de esa discusión, Emanuel tomó algunas pertenencias y abandonó la vivienda. El cantante, de acuerdo con el relato, habría pensado inicialmente que se trataba de una pelea pasajera que podía resolverse en pocos días.

Por último, la conductora reveló que la publicación con la que Julieta Prandi hizo pública la separación habría sorprendido a Emanuel Ortega, ya que todavía esperaba mantener una conversación pendiente. Mientras tanto, el músico se habría instalado en otro departamento y sus hijos fueron a buscar algunas de sus pertenencias. Así, Yanina sumó un nuevo capítulo a una ruptura que continúa generando repercusiones.