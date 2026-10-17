La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa generando repercusiones y suma nuevos capítulos. Esta vez, la noticia tiene como protagonista a la modelo, quien habría viajado a Brasil acompañada por un amigo, según reveló Ángel de Brito a través de sus redes sociales. Por el momento, no trascendió la identidad del hombre ni se conocieron mayores detalles sobre la escapada.

La información surgió cuando el conductor de LAM, el programa que se emite por América TV, respondió una consulta de un seguidor en sus historias de Instagram. El usuario quiso saber si todavía quedaban aspectos desconocidos de la ruptura entre la modelo y el cantante, especialmente por la imagen de pareja consolidada que ambos habían mostrado antes de anunciar el final de su relación.

“¿Lo de Prandi seguirá o queda acá? Siento que hay mucho más escondido, tan bien se mostraban”, fue el mensaje que recibió el periodista. Sin extenderse demasiado, De Brito contestó: “Se fue a Brasil con amigo”. La respuesta alcanzó para despertar la curiosidad de sus seguidores, aunque no aportó precisiones sobre quién acompaña a Prandi durante estos días.

¿Ya encontró nuevo amor?

El viaje se conoció en un momento especialmente delicado para la expareja. Julieta Prandi y Emanuel Ortega se separaron apenas unas semanas después de casarse por civil, una ruptura inesperada que dejó en suspenso distintos planes que tenían previstos para disfrutar juntos. Entre ellos, una luna de miel en el exterior que finalmente no se concretó.

La escapada también se relaciona con un compromiso laboral que la conductora tenía programado para octubre. Prandi iba a estar al frente de la entrega de los premios Martín Fierro de Radio, cuya fecha inicial era el 6 de octubre. Sin embargo, la ceremonia fue reprogramada para el 21 de ese mes debido a cuestiones logísticas vinculadas con la organización.

Ante la modificación del calendario, la modelo había informado a APTRA que para la nueva fecha tenía previsto viajar con su marido. Por ese motivo, decidió apartarse de la conducción del evento. El cambio de planes profesionales quedó atravesado por la separación, que modificó el escenario personal que ambos tenían proyectado.

En paralelo, Dante Ortega, hijo de Sebastián Ortega y sobrino del cantante, también se refirió a la ruptura durante su participación en La Mañana de Moria. “Yo no sé qué pudo haber pasado. Me sorprendió el comunicado... lo que sí puedo decir es que cuando escribís algo así, estás obligando a la otra parte a hablar”, expresó. Luego pidió cautela con la intimidad ajena: “En ese sentido, siento que hay que tener criterio y un poco de cuidado... cuando quisiste tanto a la otra persona, lo tenés que cuidar si no quiere exponerse”.

De todos modos, Dante aclaró que no buscaba cuestionar a Prandi y destacó el vínculo que mantiene con ella: “No quiero juzgar a Juli porque con ella tengo la mejor”. También mencionó la astrología para interpretar el momento sentimental y cerró con una ironía sobre el matrimonio: “Yo no entiendo la necesidad que tiene la gente de casarse. Mis viejos se casaron y al año se separaron. Ahora se casa mi tío y a los 20 días se separa... ya está”. Mientras tanto, sigue sin conocerse quién es el amigo que habría viajado con la modelo a Brasil.