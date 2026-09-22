Georgina Rodríguez sorprendió al aparecer entre las reacciones de una reciente publicación de Antonela Roccuzzo. La pareja de Cristiano Ronaldo comentó “Radiante” junto a un corazón gris en las fotos que la esposa de Lionel Messi compartió desde Fort Lauderdale, un gesto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En las imágenes, Antonela Roccuzzo mostró distintos momentos de una jornada de descanso, con postales tomadas en un hotel y una cena en Evelyn’s Fort Lauderdale. Entre los numerosos mensajes que recibió, la reacción de Georgina Rodríguez adquirió una relevancia especial por la particular conexión que existe entre ambas a partir de sus parejas.

El intercambio se produjo mientras Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan protagonizando una particular carrera estadística. El argentino convirtió de tiro libre en el empate 2-2 del Inter Miami frente a San Diego FC y alcanzó las 930 anotaciones oficiales durante su trayectoria profesional.

Del otro lado, Cristiano Ronaldo llegó a 979 goles luego de marcar para Al Nassr en el triunfo 2-1 ante Abha por la Liga Saudí. De esta manera, el portugués mantiene una ventaja de 49 tantos sobre Messi y quedó a solamente 21 de alcanzar las mil conquistas oficiales.

Para Messi, además, el gol ante San Diego FC tuvo un significado especial porque se produjo pocos días después de haber alcanzado los 100 tantos con Inter Miami. El rosarino también llegó a 75 goles de tiro libre y quedó a tres de Marcelinho Carioca, quien ostenta una de las marcas históricas más destacadas en esa especialidad.

Pero el comentario de Georgina no aparece como un hecho aislado. Desde hace tiempo, Antonela Roccuzzo y la modelo española mantienen diferentes intercambios en redes sociales. Ambas suelen reaccionar a sus publicaciones y, en distintas oportunidades, se dedicaron elogios vinculados principalmente con sus looks y actividades.

La relación secreta de Antonela y Georgina

Uno de los gestos más llamativos ocurrió cuando Georgina Rodríguez le hizo llegar productos de Mimoa, su marca de indumentaria loungewear. Antonela compartió el regalo con sus seguidores y le agradeció a través de Instagram: “Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo”. La respuesta dejó expuesta la buena relación que mantienen en el ámbito virtual.

A pesar de estos intercambios, Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez no suelen mostrarse juntas públicamente ni fueron fotografiadas compartiendo encuentros. Por ahora, los gestos entre ambas se mantienen principalmente en Instagram, en paralelo a las carreras de Messi y Cristiano Ronaldo, cuya histórica competencia deportiva nunca pareció trasladarse al vínculo entre sus parejas.