Diego Torres cerrará el año con un concierto único que será transmitido en vivo para todo el país y el mundo a través de Disney+. Este especial sinfónico se realizará el viernes 12 de diciembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y será el último show del artista en 2025.

La transmisión en streaming permitirá que los seguidores que no puedan asistir presencialmente, especialmente los que viven lejos de la Capital Federal, disfruten de este evento exclusivo. El concierto forma parte del cierre de la gira "Mejor que ayer", que durante 2025 llevó a Torres por once ciudades de España, Argentina y Chile.

Clásicos de Diego Torres en formato sinfónico

Durante la presentación, Diego interpretará sus grandes éxitos como "Color esperanza", "Tratar de estar mejor" y la canción que da nombre a la gira, "Mejor que ayer", en un formato especial con arreglos sinfónicos que le aportan una nueva dimensión a sus clásicos.

Diego Torres: show sinfónico

Este show en el Movistar Arena representa el quinto y último concierto del año para Torres, que ha tenido un 2025 muy activo tanto en giras como en la producción discográfica, habiendo lanzado recientemente un nuevo álbum.

Además, la agenda del artista para el verano incluye presentaciones en otras ciudades. El 24 de enero se presentará en Mar del Plata con su espectáculo "Mi norte y mi sur" en el Polideportivo Malvinas Argentinas, y en febrero visitará Punta del Este, ampliando su contacto con el público de la región.