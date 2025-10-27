Ángela Torres expuso con qué le mintió Diego Torres a sus fanáticos durante años

Nadie lo vio venir, pero Ángela Torres soltó una bomba familiar que dejó a todos boquiabiertos. Durante su paso por el programa Nadie Dice Nada (Luzu TV), la actriz y cantante habló de su historia personal y terminó exponiendo un secreto que involucra directamente a su tío, Diego Torres, y a la mismísima Lolita Torres, la primera de la familia en incursionar como artista.

Entre risas, la hija de Gloria Carrá sorprendió al revelar su nombre completo: “Les van a sonar rarísimos mis nombres, demasiado cristianos son. En mi documento dice: Ángela Azul Concepción Caccia Currá”, contó ante la sorpresa de los conductores. De inmediato, Momi Giardina reaccionó con asombro: “¿Vos te llamás todo eso?”.

Fue entonces cuando Ángela Torres decidió ir un paso más allá y confesar lo que muchos no sabían: el apellido Torres, que durante décadas identificó a toda la familia en el ambiente musical, en realidad no es el verdadero. “Sí, Caccia es un apellido tano. Porque Torres es artístico, de mi abuela (Lolita). No lo tengo, es de ella”, aclaró, dejando en claro que tanto ella como su tío adoptaron el nombre que hizo famosa a la cantante.

La revelación tomó por sorpresa a los seguidores del clan artístico, ya que durante años se creyó que el apellido formaba parte real de la genealogía familiar. Con humor y sin filtros, Ángela agregó: “Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las tetas de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres. Y Diego también es Caccia, este dato les va a cambiar la vida”.

Su sinceridad generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos destacaron su frescura para contar algo que la familia siempre había mantenido en reserva. Lejos de hacerlo con resentimiento, la artista se mostró divertida y orgullosa de la historia que la une a su tío y a su abuela, pilares indiscutidos de la música argentina.

De esta manera, tanto Diego Torres, con su trayectoria internacional, como Ángela, en su camino de exploración musical, mantienen vivo el legado de Lolita Torres, aunque la sangre lleve otro nombre. Así, lo que empezó como una anécdota familiar terminó revelando uno de los secretos mejor guardados del espectáculo argentino: detrás del apellido que todos conocen, hay una historia de herencia, cariño y un poco de picardía que confirma que, aun sin compartir el mismo nombre legal, los Torres siguen unidos por la música.