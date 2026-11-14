La cuenta regresiva para el casamiento de Débora Nishimoto y Esteban Lamothe ya comenzó y los festejos previos están a pleno. En medio de los preparativos para convertirse en marido y mujer, la actriz compartió en sus redes sociales un álbum con imágenes de su despedida de soltera, una celebración que tuvo de todo: looks especiales, música, un paseo nocturno y varias ocurrencias que hicieron de la velada una ocasión inolvidable.

La protagonista de Envidiosa estuvo acompañada por su círculo más cercano, que se encargó de organizarle una noche cargada de sorpresas. Para diferenciarse del resto, Nishimoto apostó por un estilismo completamente blanco, con encaje, tul, velo y detalles de plumas. El conjunto estuvo acompañado por accesorios brillantes y anteojos de sol, en una propuesta que combinó el clásico espíritu nupcial con un toque descontracturado.

Uno de los momentos más divertidos tuvo como protagonista a una figura de cartón de Esteban Lamothe a tamaño real. La imagen del actor, con el torso descubierto, se convirtió en parte del cotillón y hasta recibió algunos accesorios para sumarse a la temática de la celebración. El particular homenaje apareció en distintas fotografías y terminó siendo uno de los detalles más comentados de la reunión.

Una despedida de locos

La noche también incluyó una cena entre amigos, fotografías grupales y un recorrido por las calles de Buenos Aires a bordo de un colectivo contratado especialmente para la ocasión. El vehículo, identificado como Goldenbus, se transformó en una pista rodante con luces, música y accesorios luminosos. Entre vinchas, anteojos y disfraces, la futura esposa disfrutó de cada instancia rodeada de sus afectos.

Una vez terminado el festejo, Débora Nishimoto decidió compartir algunas de las postales en Instagram y acompañó la publicación con un mensaje dedicado a quienes hicieron posible la sorpresa. “La felicidad a flor de piel. Qué amigas más espectaculares. Hacen de todo una gran fiesta. Se vieneeeee”, escribió, dejando en evidencia la emoción que le generó la experiencia.

La publicación tampoco pasó inadvertida para su futuro marido. Esteban Lamothe reaccionó al álbum con emojis de corazones rojos y caritas enamoradas, un gesto que rápidamente llamó la atención de quienes siguen la historia de amor de la pareja. Ambos se conocieron durante las grabaciones de la ficción de Netflix y llevan cerca de dos años juntos.

El compromiso había sido anunciado públicamente semanas atrás, aunque la propuesta tuvo lugar durante las vacaciones que compartieron en Chile, a fines de 2025. Lamothe contó que tenía los anillos preparados desde hacía varios días y que eligió el 31 de diciembre para hacerle la pregunta. “Lo hice después de la siesta. Yo tenía los anillos que me había hecho un amigo desde el 23, que los escondí para que ella no los vea”, relató sobre aquel momento especial.

Ahora, la pareja ultima los detalles de una boda que tendrá lugar durante diciembre y que, según adelantaron, será íntima, con familiares y amigos cercanos. “El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay”, expresó el actor. Después de la celebración, los novios también tienen en mente viajar a Japón, un destino que despierta especial entusiasmo en Nishimoto.