Antes de convertirse en uno de los actores más reconocidos de la ficción argentina, la vida de Esteban Lamothe transitó caminos muy distintos a los sets, los guiones y las cámaras. Lejos del glamour y de la estabilidad que hoy le da su carrera artística, hubo un momento en el que su rutina diaria estaba atravesada por un empleo tan impensado como revelador, una experiencia que todavía hoy lo sorprende cuando la recuerda.

La confesión surgió durante su paso por Otro Día Perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, donde Esteban Lamothe se animó a abrir una ventana a su pasado laboral. En un clima distendido, el actor habló de sus primeros años como adulto, cuando todavía estaba lejos de imaginar que la actuación sería su camino definitivo.

Según contó, a los 18 años trabajó como basurero para una empresa privada, una ocupación que no solo le permitió ganarse la vida, sino que también lo enfrentó a una radiografía cruda de la sociedad. “Fui basurero, trabajé en una empresa de basura medio vip”, lanzó Lamothe entre risas, provocando una reacción inmediata de sorpresa por parte de Pergolini. Lejos de tratarse de una tarea convencional, el trabajo tenía un costado inesperado.

El actor explicó que la empresa no solo recolectaba residuos, sino que los analizaba con fines comerciales. “Era una empresa que juntaba basura en diferentes barrios para analizarla”, detalló, dando cuenta de una metodología que hoy sigue llamando la atención. A partir de ese relevamiento, se armaban informes que luego eran vendidos a grandes marcas interesadas en conocer los hábitos de consumo según la zona.

En ese contexto, Esteban Lamothe reveló uno de los detalles más insólitos del trabajo. “Las marcas pedían informes específicos. Por ejemplo, qué desodorante se usa en el barrio de Pergolini”, contó, generando carcajadas en el estudio y una reacción incrédula del conductor, que no dudó en interrumpirlo: “¡Hacías un análisis de la basura!”.

Más allá del tono humorístico, el actor dejó en claro que aquella experiencia tuvo un impacto profundo en su forma de ver el mundo. El trabajo lo llevó a recorrer gran parte del conurbano bonaerense, atravesando realidades muy distintas en un mismo día. “Así conocí todo el conurbano, las villas y los barrios chetos. Me daban una lista con direcciones exactas”, recordó, marcando el contraste social que pudo observar desde un lugar poco habitual.

Ese contacto directo con distintas clases sociales, a través de algo tan cotidiano como la basura, terminó siendo una lección inesperada. Le permitió entender patrones de consumo, desigualdades y dinámicas que no siempre se ven desde afuera. Con ironía, Pergolini cerró el intercambio con una broma que reforzó el clima de sorpresa: “Me parece que vos en realidad trabajaste para la SIDE”.

Hoy, ya consolidado como actor, Esteban Lamothe mira ese pasado con distancia y humor, pero también con cierta gratitud. Aquella etapa previa a la fama no solo fue un trabajo para sobrevivir, sino una experiencia que le dio herramientas, calle y una mirada más amplia sobre la sociedad. Un pasado menos pensado que contrasta fuerte con el presente, y que explica, en parte, la sensibilidad con la que encara muchos de sus personajes.