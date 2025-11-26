En LAM terminaron saltando viejas tensiones que durante años circularon como rumor. Denise Dumas, ahora panelista del ciclo, confirmó que Martín “Campi” Campilongo estuvo a un paso de enfrentarse con Mariano Iúdica, episodio que ocurrió cuando ella trabajaba en Este es el Show y que nunca se había contado con detalle hasta ahora.

El tema surgió cuando Ángel de Brito la presionó para explicar su vínculo con el conductor. Ella intentó bajar el tono, pero dejó claro que hubo fricciones reales: “Yo no terminé mal con él. Tuve mis quilombos en el medio, en este es el show, y todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él”, recordó, marcando que la relación profesional no siempre fue sencilla.

De Brito insistió y abrió la puerta a lo que todos querían escuchar. Le preguntó directamente por la distancia que había quedado con Mariano Iúdica y ella explicó su dinámica laboral: “Yo nunca tuve una relación muy personal con Mariano (…) Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y en ese remo también, a lo mejor pasaba por encima un montón de cosas”, sostuvo, admitiendo que acomodar esos límites le costó bastante.

En ese punto llegó la pregunta más incómoda: “¿Es cierto que Campi lo quiso fajar?”. Y Denise Dumas no lo negó: “Por un problema que tuvo conmigo, tuvieron ellos una diferencia. Y todo lo tuvimos que resolver y lo resolvimos en privado”, reveló, aclarando que después de esa charla pudieron seguir trabajando juntos con total profesionalismo.

De Brito quiso precisar si todo había comenzado “en un camarín”, y ella lo confirmó sin vueltas. “No sexual. Una discusión que tenía que ver con algo laboral, y lo acomodamos. Por eso digo que hay veces que el plantar y hablar…”, explicó, dejando entrever que el conflicto se basó más en formas que en contenido.

El cierre llegó cuando Pepe Ochoa le preguntó si le había contado a Campi lo sucedido, lo que habría detonado la reacción del humorista. Y Denise lo sintetizó en una frase que resume el clima de aquel momento: “Nos veíamos y entonces fue ‘Che, loco, bájale un poco y acomódame también’”, contó, remarcando que la discusión original tenía que ver con “las formas de comunicar” de Iúdica.

Con su relato, Denise Dumas terminó dándole nombre propio a un enfrentamiento que hasta ahora vivía en la categoría de mito televisivo. Y aunque dejó claro que hoy la relación es cordial, el episodio volvió a demostrar que detrás de cámara también se libran batallas que nunca se ven en pantalla