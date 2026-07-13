La gira que prometía reencontrar a Bandana con sus fanáticos en distintas provincias terminó envuelta en conflicto, entradas pendientes de devolución y una explicación pública. Después de la suspensión de varios shows, el grupo salió a aclarar qué pasó y apuntó contra un problema contractual ajeno a la decisión de las integrantes.

Las fechas afectadas eran las previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, donde muchas personas ya habían comprado sus tickets. En medio de la repercusión y la incertidumbre, Lissa Vera compartió un comunicado oficial de la banda: "Lamentamos profundamente la situación generada en relación con las presentaciones previstas en Formosa, Resistencia, Santa Rosa, Bahía Blanca y Paraná, y especialmente el perjuicio ocasionado a todas las personas que habían adquirido sus entradas".

El punto central del descargo fue despegar a Bandana de la suspensión de los conciertos. Según explicaron, no fueron ellas quienes dieron de baja las presentaciones ni comunicaron una cancelación. "Queremos aclarar que Bandana no anunció ni comunicó la cancelación de ninguno de estos shows. La situación se originó en un conflicto derivado de un incumplimiento contractual que actualmente se encuentra siendo tratado por las vías legales correspondientes", señalaron.

La aclaración llegó en un momento sensible para el grupo, que venía de despertar mucha expectativa con su regreso a los escenarios. Por eso, las integrantes pusieron el foco en los fans que quedaron en el medio del conflicto y reclamaron una respuesta concreta sobre los tickets. "Nuestra principal preocupación hoy es el público. Esperamos que la producción informe, a la mayor brevedad, el procedimiento para la devolución de las entradas y garantice el reintegro íntegro de los importes abonados a todas las personas afectadas", remarcaron.

El comunicado también dejó ver el malestar por no poder concretar el reencuentro con sus seguidores en esas ciudades. "Lamentamos profundamente no poder encontrarnos con ustedes en esta oportunidad. El cariño y el respeto por nuestro público han guiado siempre cada una de nuestras decisiones y seguiremos honrando ese compromiso", expresaron, intentando llevar tranquilidad a quienes esperaban verlas en vivo.

Al mismo tiempo, Bandana marcó un límite sobre lo que podrá decir públicamente mientras el conflicto siga abierto. "Por expresa recomendación de nuestros asesores legales, y en resguardo del proceso en curso, no realizaremos más declaraciones públicas sobre este asunto”. Luego, cerraron con un mensaje para sus fanáticos: “Agradecemos, como siempre, el acompañamiento y el afecto de todos ustedes. Esperamos reencontrarnos muy pronto".

Así, el grupo dejó planteada su postura frente a la suspensión de la gira: no se trató de una decisión artística ni de una cancelación anunciada por ellas, sino de un conflicto con la producción que ya avanzó por carriles legales. Mientras tanto, el reclamo principal queda puesto en la devolución del dinero a quienes habían comprado sus entradas.