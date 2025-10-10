¡Vuelve Bandana! Quiénes estarán y dónde será el gran show

El regreso más esperado por los fanáticos de la música pop argentina finalmente se hizo realidad. A un cuarto de siglo de su presentación inicial, Bandana confirmó que volverá a los escenarios con cuatro de sus integrantes originales. La noticia generó furor entre quienes crecieron con sus hits y marcó el comienzo de una nueva etapa para este grupo que dejó huella en los inicios del milenio.

La primicia llegó de la mano del DJ y productor Tommy Muñoz, quien sorprendió a sus seguidores a través de sus redes sociales. Desde su cuenta, el creador de las fiestas L.A.T.M. +35 publicó una imagen junto a dos de las cantantes y reveló que el reencuentro será parte de uno de los eventos más convocantes del año en Buenos Aires.

En su publicación, Tommy Muñoz lanzó un mensaje que encendió la nostalgia: “Nuestro reencuentro será también el de ellas. ¿Tenés lista tu bandana para lo que viene?”. Además, etiquetó a las artistas involucradas y dejó entrever que la producción del espectáculo ya está en marcha con la presencia de Lissa Vera, Lowrdez, Valeria Gastaldi y Virginia de Cunha.

Las imágenes compartidas mostraron al organizador junto a dos de las vocalistas y, en otra foto, a Virginia firmando lo que sería su participación oficial. Aunque la fecha exacta aún no se confirmó, sí se sabe que el show tendrá lugar en noviembre y formará parte de una edición especial de las fiestas dirigidas al público adulto que busca revivir los clásicos de su juventud.

La última ocasión en la que las cuatro compartieron escenario fue meses atrás, durante la avant premiere de la versión live action de Lilo & Stitch. Ese reencuentro generó rumores sobre un regreso más formal, y ahora se confirmó que será en un formato mucho más grande y convocante.

Tras el anuncio, las redes oficiales del grupo volvieron a activarse. En un posteo reciente se difundió el flyer del evento con una frase que encendió la emoción colectiva: “Confirmado, vuelve Bandana”. La publicación destacó que el retorno será parte del festejo por los 25 años de historia de la banda.

El evento L.A.T.M. +35, donde se producirá el reencuentro, está dirigido especialmente a mayores de 35 que desean bailar los temas que marcaron su adolescencia. “Vení a disfrutar como antes”, invita la cuenta oficial, anticipando una noche cargada de recuerdos.

Aunque las entradas aún no están disponibles y no se revelaron ni el lugar ni el horario, se adelantó que en los próximos días se conocerán más detalles. De las cinco voces originales, sólo faltará Ivonne Guzmán, quien desde hace tiempo sigue su propio camino artístico con proyectos independientes y colaboraciones destacadas.