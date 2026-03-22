La noche venía cargada de música, invitados y festejo, pero hubo un momento que terminó robándose toda la atención. En pleno cumpleaños de Momi Giardina, Andy Chango tomó el micrófono y generó una escena que rápidamente se volvió la más comentada.

La conductora celebró sus 44 años rodeada de amigos, colegas y figuras del ambiente. Momi Giardina compartió en redes distintas postales del evento, donde se vio un clima distendido, con baile, risas y una lista de invitados que acompañaron la celebración.

Entre los presentes hubo varias caras conocidas que se sumaron a la fiesta. Desde compañeros de streaming hasta figuras del espectáculo, el festejo se armó con una mezcla de ámbitos que reflejan el presente laboral de la conductora.

En ese contexto apareció Andy Chango con una intervención inesperada. El músico tomó la palabra y comenzó con un tono reflexivo que rápidamente se transformó en humor. “Yo estaba en una etapa de mi vida en donde no creía en el amor”, arrancó.

Lejos de quedarse ahí, siguió desarrollando su relato frente a todos los invitados. “Hace 15 años que no me enamoro y no pensé que hubiera un varón o mujer que valiera la pena”, agregó, mientras el clima se cargaba de expectativa.

El remate llegó con una escena que terminó de descontracturar la noche. “Cuando conocí a Momi vi que tenía pareja, pero hoy por hoy tengo un consuelo y una alegría, su madre, ¿me das un beso?”, dijo antes de acercarse y concretar el gesto frente a todos.

La reacción no tardó en llegar. Entre risas, aplausos y sorpresa, el momento quedó registrado por varios de los presentes y empezó a circular rápidamente en redes, donde se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del cumpleaños.

Más allá de esa escena puntual, la celebración mostró a Momi Giardina en un momento de cercanía con su entorno. La conductora reunió a distintos vínculos en una noche que combinó trabajo, amistad y festejo.

Entre música, baile y situaciones inesperadas, el cumpleaños dejó algo más que fotos. El episodio con Andy Chango terminó funcionando como síntesis de una noche donde el humor se metió en el centro de la escena sin previo aviso.