Julieta Prandi habría llegado al estudio de grabación de Emanuel Ortega durante un encuentro laboral del músico con una escritora. La versión sobre aquella visita, difundida tras la separación, llevó la atención hacia una mujer que ya tenía vínculos con la familia del cantante.

Paula Varela relató que la conductora habría reaccionado con sospechas al encontrarlos juntos. Según la panelista, el reclamo habría sido a los gritos: “Hace tus cuentitos que te quiero escuchar. Acá hay olor a algo raro, qué está pasando Emanuel”. La mujer mencionada fue presentada como amiga de los Ortega.

Daniel Ambrosino sumó un vínculo con Ana Paula Dutil, expareja del cantante: “Me dicen que Mariana vive con Ana Paula (Dutil) en Barrio Parque. Que esa casa era la que alquiló a Benjamin Vicuña”. Camilo García identificó a la escritora como Mariana Marx y recordó su libro “La risa más triste”, publicado el año pasado.

Apenas 27 días después del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, Yanina Latorre sumó otra versión y habló de una crisis anterior: “Tengo el cuento completo de la separación. Que es la segunda, hace poco tuvieron una crisis, Emanuel y Julieta se separaron por celos de ella. Incluso, a él le presentaron una chica, que no prosperó. Y volvió con Julieta”.

La comunicadora también retomó sus advertencias sobre la relación: “Es raro lo de Prandi. Duraron nada, y en la última nota ella decía que yo deliraba, parece que no. Estaba todo mal”. A continuación, cuestionó la decisión de pasar por el Registro Civil después de aquellos conflictos: “Se casaron... Todo muy rápido. Y ahora se separaron de nuevo”.

En su reconstrucción, Latorre contrapuso las versiones que recibió de cada lado. “Si hablás con el entorno de él, ella es tóxica y exagera situaciones”, expresó sobre lo que le habrían transmitido personas cercanas al músico. Después agregó: “En cambio Julieta, sostiene que él le habría sido infiel”.

Por ahora, esas versiones no confirman una infidelidad ni permiten atribuirle a Marx la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La escritora quedó mencionada por el supuesto episodio del estudio y sus vínculos con la familia, mientras los motivos del final de una relación de seis años siguen sin una explicación confirmada.