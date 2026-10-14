La visita de Wanda Nara a la casa de Mauro Icardi terminó con un móvil policial involucrado en el retiro de Isabella, la hija menor de ambos. El futbolista estaba en Miami y había dejado organizada la salida de las niñas con Martín Migueles. Sin embargo, la conductora decidió presentarse personalmente y el procedimiento cambió.

Nora Colosimo dio una explicación sobre qué llevó a su hija hasta el barrio privado La Isla. Durante una entrevista este martes, sostuvo: “La nena pidió que la fueran a buscar”. Su declaración puso el foco en el pedido de Isabella, mientras comenzaban a conocerse los detalles de una intervención que también contó con inspectores de seguridad.

La presencia de Wanda Nara tenía una dificultad adicional. Según explicó Paula Varela, sobre la conductora pesa una restricción de acercamiento a la propiedad y a su expareja, por lo que no podía ingresar de la manera habitual. En ese contexto, llamó al 911 y solicitó asistencia para retirar a la niña de la residencia.

El acuerdo previo, de acuerdo con el relato de la periodista, contemplaba que Migueles ingresara a buscar a las niñas con una autorización formal de Mauro Icardi. El jugador había viajado por motivos laborales y, mientras se coordinaba el retiro, Isabella permanecía al cuidado de una empleada doméstica. La decisión de su madre de acompañar a su pareja modificó lo previsto.

Ese cambio fue el punto cuestionado por el entorno de Mauro Icardi, que consideró innecesaria la convocatoria a la policía porque ya existía una autorización para Migueles. Desde ese sector calificaron lo sucedido como un “show mediático e innecesario”. Así, frente al pedido de la nena mencionado por Colosimo, apareció otra lectura sobre cómo se gestionó su salida.

Los registros policiales difundidos permiten ordenar la secuencia. A las 20:55 se recibió la alerta sobre la presencia en los accesos al barrio. Siete minutos después, a las 21:02, llegó un móvil del Comando de Patrullas de Tigre que escoltaba a Wanda Nara y a Migueles. Luego se desarrollaron las gestiones con intervención de los efectivos.

La salida quedó registrada a las 22:35: la conductora se retiró de La Isla acompañada por Isabella, más de una hora y media después de la llegada del patrullero. El retiro se concretó, aunque el desacuerdo quedó planteado en torno al procedimiento: quién debía buscar a la niña y cómo hacerlo ante la restricción de acercamiento.