Benjamín Vicuña se encuentra en Madrid por trabajo, pero las imágenes del aluvión en Santiago de Chile lo llevaron a compartir su preocupación por lo ocurrido en su país natal. El actor difundió en Instagram un registro del barro avanzando por las calles y acompañó la publicación con un mensaje para quienes atraviesan las consecuencias del fenómeno.

El gesto de solidaridad quedó expresado en una palabra: “Abrazos”. Junto a ese mensaje, agregó un emoji de manos en oración y la bandera chilena, símbolos que acompañaron su apoyo a los afectados. La publicación reunió así las imágenes de los destrozos con una expresión de cercanía hacia sus compatriotas, en medio de una situación que seguía desde el exterior.

La grabación que compartió Benjamín Vicuña provenía de un canal de noticias local y mostraba el avance del aluvión por Las Condes. El registro dejaba ver la fuerza del barro en su descenso. Sobre esas escenas escribió: “En mi país en estos momentos”. El texto situó la publicación en Chile y puso en palabras el vínculo personal con las imágenes: estaba mostrando lo que sucedía en el lugar donde nació.

Aunque está instalado en Argentina desde hace más de dos décadas, el intérprete mantiene lazos familiares con Chile. Su vida profesional lo encuentra ahora en la capital española, desde donde se hizo eco de la noticia. Al identificar las escenas con su país, recordó también esa pertenencia que conserva después de tantos años fuera. La publicación vinculó su historia personal con la preocupación por lo ocurrido en Santiago.

Los sectores golpeados incluyeron Las Condes y San Carlos de Apoquindo, donde las imágenes mostraron daños en vehículos, comercios y establecimientos públicos. El barro avanzó sobre zonas urbanas y dejó destrozos en distintos espacios. Ese fue el escenario que motivó la preocupación de Benjamín Vicuña: calles y lugares de actividad cotidiana afectados por la fuerza del fenómeno.

Para las personas que viven o trabajan en esas zonas, los daños tienen una dimensión que excede las escenas difundidas en las redes: alcanzan vehículos y espacios que forman parte de sus días. Las calles que aparecen en el registro son también lugares de circulación y trabajo. Allí, los comercios y los establecimientos públicos quedaron alcanzados por el barro que mostró el video.