El secreto se mantuvo hasta último momento. Julián Weich y Jennifer, su pareja desde hace siete años, decidieron casarse por civil en una celebración íntima que tomó por sorpresa incluso a algunos de los invitados. El festejo fue presentado como un cumpleaños y recién después comenzaron a aparecer las primeras pistas sobre el verdadero motivo del encuentro.

La protagonista involuntaria de la coartada fue Jennifer, quien celebraba su cumpleaños y terminó convirtiendo esa fecha en una jornada todavía más especial. Mientras las imágenes del encuentro comenzaban a circular entre allegados, la flamante esposa compartió una fotografía frente a una torta y escribió: "Un cumpleaños distinto, lleno de emociones y lindas sorpresas".

En paralelo, Julián Weich también dejó un registro del encuentro en sus redes sociales. El conductor publicó una imagen junto a su hijo Momo, quien estuvo entre los presentes en esta celebración que logró mantenerse lejos de los medios. La ausencia de anuncios previos permitió que el casamiento llegara prácticamente como una sorpresa total.

El casamiento secreto de Julián Weich

La historia de amor entre Julián Weich y Jennifer comenzó en 2019, después de un encuentro casual durante un evento relacionado con una petrolera en el que ella trabajaba. El vínculo no avanzó inmediatamente, pero meses más tarde retomaron el contacto a través de Instagram y comenzaron a intercambiar mensajes. Con el tiempo volvieron a verse y la relación tomó otro rumbo.

Años después, Weich resumió aquel comienzo con una frase que describe la intensidad de la relación: "Nos vimos una vez y no nos separamos nunca más". Desde entonces, ambos construyeron un vínculo caracterizado por la discreción y eligieron mantener buena parte de su vida privada lejos de la exposición mediática.

La diferencia de edad tampoco fue un impedimento para la pareja. Julián Weich, que le lleva 18 años a Jennifer, explicó en una entrevista con Luli Fernández qué encontró en la relación: "Como que me sorprende el tener el buen vínculo con una pareja. Llamarla 'pareja', cosa que no me pasó nunca. Ahora que estoy en pareja. Le llevo 18 años, pero somos pares". Y completó: "No me gusta dormir solo, no me gusta ir de viaje solo, no funciono solo".

El casamiento secreto de Julián Weich

Jennifer, oriunda de México y radicada en Argentina desde hace dos décadas, tiene un emprendimiento relacionado con la gastronomía mexicana y comparte su pasión por los viajes con Julián Weich. Además, lo acompañó en momentos importantes de su carrera, como el estreno de Velorio a la carta en febrero de 2024, cuando el actor regresó al teatro después de 18 años.

El propio Weich había revelado meses antes que la pareja ya convivía. En enero de 2024, contó: "Vivimos juntos, aunque sin papeles". También recordó que inicialmente Jennifer no sabía demasiado sobre su popularidad: "Se daba cuenta que era conocido, pero no tenía idea de quién era". Ahora, después de siete años juntos, decidieron cambiar aquella situación y firmaron los papeles, pero lo hicieron fieles a su estilo: en secreto, rodeados de sus seres queridos y sin avisarle al mundo hasta después del sí.