El adiós a María Rosa Fugazot golpeó de lleno a Gustavo Sofovich, que la despidió con una mezcla de dolor personal y memoria familiar. La actriz murió a los 83 años y su partida dejó expuesta una tristeza que, según contó el productor, venía marcada por una pérdida imposible de procesar.

Gustavo Sofovich explicó que el vínculo con María Rosa Fugazot era constante y muy cercano. No se trataba solo de una figura ligada al universo artístico de su padre, Gerardo Sofovich, sino de alguien que formó parte de su vida desde siempre. Por eso, al recordarla, remarcó que hablaban “todas las semanas”.

El momento más fuerte llegó cuando el productor habló del dolor que la actriz cargaba desde la muerte de su hijo René. “Ya estaba... La naturaleza del ser humano no es ver morir a un hijo. Es que un hijo te entierre a vos. No me imagino lo que debe ser ese dolor. No lo pudo llorar nunca”, expresó en Puro Show.

Esa imagen de fortaleza quebrada fue una de las que más lo atravesó. “Cuando me juntaba con ella estaba delante de un roble, pero por dentro. Ella se ocupaba de sus nietos (N del R: Sofía Lisette Caumont, Franco Gael Caumont, fruto de su matrimonio con Belén Giménez)... ”, contó, dejando ver cómo la actriz seguía sosteniendo a su familia pese a su propio padecimiento.

En medio de ese recuerdo, también volvió a resonar una frase que María Rosa Fugazot había dicho al hablar de su propia muerte y del vínculo con sus seres queridos: “Ojalá que Dios me deje verlos desde algún lugar”. Con esas palabras, la despedida tomó una dimensión todavía más íntima.

La lectura de Gustavo Sofovich fue tan dolorosa como directa. Al unir la partida de la actriz con la muerte de René, ocurrida menos de un año antes, afirmó: “Lo de René fue terrible. También se dejó ir...”. Esa frase resumió la sensación de que María Rosa Fugazot nunca logró recomponerse del todo tras ese golpe.

Más allá de la tristeza, el productor también eligió ubicarla en el lugar que ocupó dentro del espectáculo argentino. “Mi vida transcurrió con María Rosa. Pensá que la negra tenía 83 años, yo tengo 59. Me crié con estos monstruos del humor argentino”, señaló. Y cerró con una definición contundente: “Yo lo defino como que se va a la última de una generación dorada”. Hasta el final, la actriz seguía activa sobre el escenario: “Ella no paraba, seguía ensayando”.