Rochi Igarzábal sacudió las redes sociales al revelar el infierno que marcó el inicio de su vida. La actriz generó una conmoción absoluta al confesar públicamente que fue víctima de abuso sexual cuando tenía apenas cinco años, perpetrados por una persona de confianza de su entorno familiar. Esta desgarradora declaración, realizada en el marco de las movilizaciones del Ni una menos, instaló de inmediato un fuerte debate sobre los traumas de la niñez.

La ex Casi Ángeles eligió acompañar sus palabras con imágenes de su propia niñez para darle un marco visual a su dolor: “Mi primera experiencia sexual fue a los 5 años. Por alguien que decía ‘cuidarme’. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo 5 años”.

La actriz continuó detallando las graves consecuencias que debió afrontar durante su crecimiento a raíz del silencio impuesto por la situación. Sin filtros, Rochi Igarzábal explicó cómo afectó este trauma a su salud y manifestó de manera directa: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”.

Con total honestidad, confesó: “Hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”. Acto seguido, añadió: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir”.

Aquella fortaleza personal se convirtió en el motor principal para abrazar una causa comunitaria mucho más amplia y denunciar la realidad de tantas infancias: “Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no pueden tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se las arrancaron”.

El descargo de Rochi Igarzábal finalizó con un fuerte llamado a la acción colectiva: “Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo. La esperanza está en la lucha. Nunca nos cansemos de luchar”. A esto le sumó una dedicatoria final sumamente movilizante: “Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”.