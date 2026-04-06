La convivencia en Gran Hermano volvió a estallar con una pelea que dejó de ser una discusión doméstica para convertirse en uno de los episodios más ásperos de la edición. Pincoya y Tamara Paganini quedaron en el centro de una escena desbordada que arrancó por un detalle mínimo, un toallón, y terminó con insultos, empujones, un escupitajo y una sanción que el programa consideró inevitable.

El primer chispazo apareció en la zona del lavadero, cuando Tamara buscaba su toalla y Pincoya le respondió con ironía: “Ahí hay toallas”. La reacción fue inmediata y encendió el clima: “Pero la put... no quiero toallas”. A partir de ahí, lo que parecía una molestia cotidiana empezó a cargarse de bronca vieja, de esas que dentro de la casa encuentran cualquier excusa para salir a la superficie.

La tensión subió un escalón más cuando la chilena advirtió que la secadora había quedado apagada. “Tamara, ¿me dejaste la secadora sin andar?”, lanzó. Del otro lado, la respuesta no hizo más que empujar el conflicto hacia un lugar mucho más hostil: “Sí… porque se me canta el cul...”. Esa frase fue el punto de quiebre. Desde ahí, ya no hubo intento de bajar la espuma.

Pincoya tiró ropa al piso, volvió a mover sus cosas y fue directo a buscar a Tamara Paganini. “¿A ti qué wea te pasa conmigo?”, le gritó, en una escena donde el enojo ya venía acompañado por empujones. La ex participante no se quedó callada y reaccionó en el momento: “Eh, ¿qué hacés? ¿Por qué me empujás?”. Lejos de frenar, la chilena siguió avanzando: “No seas pasadita conmigo porque yo a ti no te tengo miedo, weón”.

El momento más grave llegó en el patio, cuando la pelea ya había desbordado cualquier marco de convivencia razonable. Fue ahí donde Pincoya escupió a Tamara Paganini y la discusión cruzó un límite del que ya no había retorno. La respuesta de su compañera fue tirarle encima una taza de café, en una secuencia caótica que el resto de la casa siguió con desconcierto.

Por eso la intervención de Gran Hermano fue dura. La voz del programa calificó lo ocurrido como “lamentable” y “penoso”, y remarcó que una de las conductas había “superó todo tipo de límite”. Luego llegó la definición formal: “Hay una persona que se extralimitó al punto de transgredir las pautas más elementales de convivencia. Pincoya, considero que tu conducta fue inadecuada y por eso recibirás una sanción”.

Así, Pincoya quedó señalada como la principal responsable, por lo que Gran Hermano llegó a la conclusión de que esta semana no participará por la prueba del líder y quedará directamente entre los nominados.