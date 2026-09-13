Las fallas que dejó una tormenta eléctrica obligaron a Tini Stoessel a frenar el espectáculo que tenía previsto para el sábado por la noche en El Salvador. La cantante explicó que sostener la presentación en esas condiciones representaba un riesgo para quienes estaban en el estadio Las Delicias. Después de intentar mantener la función hasta último momento, anunció la suspensión y una nueva cita con sus seguidores.

El cambio trasladó el recital a la tarde del domingo. La posibilidad de reprogramarlo permitió que la presentación siguiera en pie, aunque con una modificación importante respecto de la noche originalmente anunciada. Antes de comunicar esa solución, la artista utilizó su cuenta de Instagram para detallar qué había sucedido y explicar los motivos por los que no podían continuar.

En el comienzo del comunicado, Tini Stoessel se dirigió al público local: "Mi gente de El Salvador, hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder, pero después de la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento, las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura".

La explicación también precisó que el problema excedía la posibilidad de ofrecer el espectáculo tal como estaba preparado. "Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía Ilevar adelante. Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show, hacerlo así significaba correr demasiado riesgo", señaló.

Ante la frustración por la suspensión, la cantante expresó su deseo de haber podido evitar el cambio: "Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcanace hasta último momento". Sus palabras dieron cuenta de los intentos por sostener la fecha, hasta que las condiciones posteriores a la tormenta hicieron necesario postergarla.

Con el nuevo horario resuelto, Tini Stoessel compartió un mensaje de alivio y agradecimiento: "Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo para mañana a la tarde. Me pone muy feliz vernos y poder vivir futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, Ixs amo mucho, nos vemos mañana!!!". Así confirmó que el encuentro quedaba previsto para el día siguiente.

La reprogramación dejó una salida concreta para el público que esperaba verla el sábado. El espectáculo pasó de una función nocturna a una presentación por la tarde, después de una decisión que la artista fundamentó en el cuidado de los asistentes y de su equipo. La prioridad, según explicó, fue que el encuentro pudiera realizarse sin asumir los riesgos que habían obligado a detenerlo.