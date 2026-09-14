La semana decisiva de Gran Hermano comienza con una eliminación que dejará a solo dos participantes en carrera. Sol Abraham, Yipio Pintos y Charlotte Caniggia integran el podio, pero una de ellas se despedirá de la posibilidad de ganar este lunes 14 de septiembre. El programa de Telefe repartirá la definición y los festejos en distintas emisiones.

Durante la gala de esta noche se conocerá quién ocupa el tercer puesto: será la finalista que reúna menos votos del público. Esa salida reducirá la competencia a un mano a mano, aunque habrá que esperar para saber cuál de las dos sobrevivientes se queda con el título de esta Generación dorada.

El martes llegará una gala sorpresa para las dos candidatas que continúen dentro de Gran Hermano. La consagración está prevista para el miércoles 16, cuando la votación de los espectadores determine a la nueva ganadora. A ella le corresponderá apagar las luces de una casa que abrió sus puertas el 23 de febrero y permaneció activa durante casi siete meses.

La despedida televisiva tendrá una instancia más. El jueves 17, el estudio de Telefe recibirá a las finalistas, los exparticipantes y los panelistas para una fiesta con premios. De ese modo, la celebración colectiva quedará separada de la noche en la que se resolverá la competencia, con el resultado ya definido y las protagonistas fuera de la casa.

Tres finalistas con recorridos muy diferentes

Como antesala de estas jornadas, la programación del domingo 13 contemplaba el ingreso de Santiago del Moro para conversar con las participantes y anticiparles parte de lo que encontrarán afuera. También estaba prevista la apertura de la valija secreta que había llevado Tato Algorta, el último ganador. Esa emisión marcaba el comienzo de las cinco noches destinadas al cierre.

Entre las particularidades del podio de Gran Hermano aparece un dato compartido: ninguna de las tres atravesó toda la edición en aislamiento. Sol fue expulsada y posteriormente autorizada a regresar, además de participar del intercambio con el formato de Telemundo en México. Yipio, por su parte, se ausentó durante varias semanas por la salud de su madre y volvió con permiso de la producción.

Charlotte se incorporó durante el recambio, cuando el juego ya estaba avanzado. Distinto fue el recorrido de Luana y La Zilli, presentes desde el comienzo, que terminaron cuarta y quinta, respectivamente. Con esos lugares resueltos, quedan por asignar los tres escalones principales: el voto del público empezará a ordenarlos esta noche y completará el podio el miércoles.