Susana Giménez atraviesa un momento de enorme tristeza por la muerte de Chunchuna Villafañe. La conductora eligió tomarse unos días antes de hablar públicamente y recién después compartió una despedida cargada de emoción. El mensaje dejó ver el vínculo afectivo que la unía a la exmodelo y actriz.

La noticia se conoció el jueves 4 de junio, cuando Juana Molina confirmó el fallecimiento de su madre a los 92 años. Chunchuna Villafañe fue una figura muy querida dentro del ambiente artístico argentino, con una trayectoria que cruzó la moda, el cine, la televisión y una sensibilidad muy marcada para varias generaciones.

Durante las primeras horas posteriores a la noticia, Susana Giménez no hizo declaraciones públicas. Ese silencio llamó la atención entre sus seguidores, acostumbrados a verla expresarse ante las pérdidas de personas cercanas. Sin embargo, la conductora terminó eligiendo una forma íntima y directa para despedir a su amiga.

El posteo llegó acompañado por una imagen retro en la que ambas aparecían juntas durante una etapa vinculada al mundo del modelaje. La foto no solo funcionó como recuerdo, sino también como una manera de volver a una época compartida entre dos mujeres que formaron parte de una escena artística muy importante del país.

Junto a esa postal, Susana Giménez escribió una frase breve pero contundente: "Chuncho querida, qué tristeza me dio tu partida. ¡Te quería tanto!". Con esas palabras, la conductora dejó al descubierto el impacto personal que le provocó la muerte de Chunchuna Villafañe, más allá del reconocimiento público que tenía la artista.

El mensaje continuó con una descripción afectuosa que resumió la mirada de Susana hacia su amiga. "Fuiste la más linda de todas, la más buena, la más compañera. Descansá en paz querida amiga", agregó, en una despedida que combinó admiración, cariño y una sensación de pérdida difícil de disimular.

La muerte de Chunchuna Villafañe generó múltiples reacciones en el ambiente cultural, pero la palabra de Susana Giménez tuvo un peso especial por la historia compartida entre ambas. Su publicación quedó como una despedida sencilla y dolorosa, marcada por una foto de otros tiempos y por el reconocimiento a una mujer que dejó una huella profunda en quienes la conocieron.