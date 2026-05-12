Leandro Paredes quedó envuelto en una versión que no tiene que ver con la cancha, sino con su vida privada y el vínculo que mantiene con Camila Galante. Según contaron en Bondi Live, el futbolista habría generado malestar entre algunas mujeres del entorno de la Selección Argentina por una situación íntima que empezó a circular puertas adentro.

El dato fue planteado por Santiago Riva Roy, quien aseguró que el tema habría llegado incluso a un grupo privado de las parejas de los jugadores. “Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas”, afirmó el periodista, al explicar el origen del supuesto enojo.

De acuerdo con esa versión, el conflicto no pasaría por una infidelidad oculta, sino por un presunto pacto dentro de la pareja. “Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”, sostuvo Riva Roy, marcando que Camila Galante estaría al tanto de esa dinámica.

La incomodidad, siempre según el relato del periodista, habría nacido por lo que algunas mujeres interpretarían como una conducta que puede influir en otros futbolistas. “Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, agregó, al describir cómo estaría siendo leído Leandro Paredes dentro de ese círculo.

El comentario más fuerte llegó cuando Riva Roy explicó cuál sería el temor de las parejas de otros jugadores. “Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda”, señaló, dejando entrever que el malestar no estaría dirigido solo a su vida personal, sino al impacto que podría tener en el grupo.

Por ahora, ni Leandro Paredes ni Camila Galante salieron a responder públicamente a esta versión. Ese silencio hizo que el tema creciera en programas y redes, donde la historia empezó a mezclarse con especulaciones sobre el clima interno del entorno de la Selección Argentina.

La situación quedó instalada como una polémica delicada porque involucra vínculos privados, rumores y el círculo más cercano de los futbolistas. En medio de la expectativa por la Selección, el nombre de Leandro Paredes apareció asociado a un conflicto inesperado que, al menos hasta ahora, se sostiene únicamente en lo contado por Santiago Riva Roy.