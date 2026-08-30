El domingo amaneció con una factura pendiente que Wanda Nara no estaba dispuesta a dejar pasar. Una revelación de Maxi López sobre su etapa en Rusia reabrió interrogantes acerca de los años en que todavía estaban casados. La empresaria respondió con ironía, bronca y una advertencia que rápidamente se viralizó.

La primera reacción de Wanda Nara apareció en sus historias de Instagram: “Buen día. Me levanto con la novedad de que a mi ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también! Te recuerdo que llegaste a Rusia estando casado conmigo. Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos”.

Lejos de bajar el tono, la conductora apuntó directamente contra su exmarido: “También te lo perdono, Max. Solo que me faltaban en la cuenta estas anécdotas sexuales que, por lo que contaste ayer, fueron más de una vez. Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado. Las demás ya te las cobré”.

Su descargo terminó convirtiéndose en un consejo dirigido a otras mujeres: “Conclusión: Mujeres, salgan a trabajar, hagan sus vidas. ¡No dependan! Ganen su dinero, ser mantenida a veces sale muy caro. Quizás estás criando tres bebés en un país extraño o estás embarazada y a tu marido lo están azotando en un sótano”.

El origen de la reacción estuvo en la visita de Maxi López a PH, Podemos Hablar. Al recordar las fiestas que conoció durante su paso por Rusia, relató: “Una en Rusia... Tenía un amigo que era un gran organizador de eventos y puedo decir que fueron las fiestas más random en las que estuve en mi vida. Y ahí pasaba todo, había de todo. Y fui aprendiendo, fui conociendo, fui viendo y a él le gustaba eso”.

Andy Kusnetzoff quiso saber qué ocurría allí y preguntó: “¿Qué tipo de...? Si pudés metaforear o algo, explicarme”. El exfutbolista respondió: “Había dominadoras, había de todo”. Después precisó: “Tanto para el femenino como para el masculino”.

Maxi López amplió su descripción al recordar cómo vivió esas experiencias: “No, ahí tuve que aprender. Había que hacerlo. Eran unos lugares increíbles, porque te metías abajo de la tierra y vos entrabas y se abría un mundo increíble. Un mundo increíble. Y ahí conocí a una persona que le gustaba la violencia y aplicaba violencia”.

La anécdota alcanzó su punto más fuerte cuando añadió: “Quería las dos. Y claro, cuando me sacudió... Me dio duro. En el momento en que empezó a morder, a rasguñar, ya dije: ‘Bueno, ya está’”. Aquello que Maxi López contó entre risas tuvo otra lectura para Wanda Nara: la certeza de haber descubierto, varios años después, un capítulo desconocido de su matrimonio.