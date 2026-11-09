Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y quién se llevó el delantal negro

La gala de beneficios de MasterChef Celebrity enfrentó a los participantes con una prueba de piononos caseros. Había dos medallas disponibles, pero también un delantal negro para el plato menos logrado. Antes de comunicar los resultados, el jurado dejó claro que la evaluación no había sido sencilla: “Hay malos rellenos, malos piononos, malas presentaciones”.

Mike Amigorena presentó un pionono “muy flow” de pollo, palmitos, aceitunas y tomates cherry. Maru Botana lo encontró “delicioso, fresco y equilibrado”, aunque Damián Betular y Germán Martitegui observaron que el pollo estaba “como roto”. Campi tampoco consiguió convencer con su versión de atún: le señalaron que “hizo tanto esfuerzo para que no quede seco que quedó muy húmedo”.

Sebastián Presta combinó pollo, palmitos, queso crema, mayonesa, nueces y rúcula, una apuesta que para el jurado “no quedó mal”. Pablo Giralt eligió roquefort y nueces para recordar a su suegro. “Este programa me trasladó a esas navidades”, contó emocionado, aunque la historia que inspiró su plato recibió una mejor respuesta que el resultado de la receta.

Los piononos que se destacaron en MasterChef Celebrity

Hernán de Mala Fama defendió su pionono de pollo y palmitos con cobertura de vitel toné: “Por fuera no es tentador pero por dentro es una explosión de sabor”. Marta Fort, en cambio, llegó “muerta de miedo” con una combinación de salmón ahumado, queso azul y espinaca. La devolución la sorprendió: “Está muy bien el salmón. El pionono está luchando el primer puesto”.

Marta reconoció que “no tenía fe” en su preparación, pero terminó entre las premiadas. El jurado también destacó maravilloso el pionono de La Negra Vernaci, hecho con atún, alcaparras, verdeo y huevo duro. Tras deliberar, los chefs le entregaron la medalla de oro a Vernaci y la de plata a Fort.

Quién recibió el delantal negro

El otro extremo del veredicto tuvo como protagonista a Grego Rossello. El humorista había disfrutado de una buena racha en la competencia, al punto de ganarse la referencia de empleado de la semana. Esta vez, su pionono de salmón no obtuvo la misma respuesta y quedó expuesto a la decisión más difícil de la gala.

Finalmente, Grego Rossello recibió el único delantal negro y deberá cocinar por su permanencia en la próxima gala de eliminación. La devolución lo afectó y lo admitió sin rodeos: “Estoy con ganas de abandonar, estoy triste”. Sus palabras expresaron el golpe que sintió por el resultado, aunque no significaron una salida del certamen.

La noche dejó así dos caminos muy distintos: La Negra Vernaci y Marta Fort se fueron con las medallas, mientras Rossello tendrá que enfrentar una nueva prueba para seguir en MasterChef Celebrity.