El cierre de año trajo una noticia que nadie esperaba dentro de la música urbana. Duki, uno de los artistas más influyentes de la escena argentina y referente indiscutido del género a nivel global, confirmó que decidió hacer una pausa en su carrera. El anuncio llegó a través de un mensaje de fin de año que rápidamente encendió las alarmas entre sus fanáticos, sorprendidos por la magnitud de la decisión.

El contexto no es menor. Duki viene de atravesar uno de los años más intensos y exitosos de su trayectoria. Con una agenda cargada, giras internacionales y cifras récord, el artista cerró un ciclo profesional marcado por la exigencia constante y la exposición permanente. Justamente por eso, el mensaje tomó un tono reflexivo y dejó entrever el desgaste acumulado tras casi una década sin frenos.

Durante 2025, el músico realizó 60 shows en vivo y fue visto por más de 500 mil personas en distintas partes del mundo. Su gira incluyó presentaciones en Estados Unidos, Europa, México y gran parte de Sudamérica, con paradas destacadas en Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Lejos de limitarse al circuito local, Duki consolidó una presencia internacional que lo ubicó como uno de los nombres más fuertes del movimiento urbano.

En Buenos Aires, el impacto fue aún mayor. El rapero logró un récord histórico al realizar 12 funciones en el Arena, todas con localidades agotadas, convirtiéndose en el artista con mayor cantidad de entradas vendidas en ese recinto durante el año. El dato confirmó no solo su popularidad, sino también la fidelidad de un público que lo sigue desde sus comienzos.

Sin embargo, detrás de ese éxito arrollador, apareció la necesidad de frenar. A través de sus redes sociales, Mauro Lombardo —su nombre real— publicó una carta abierta dirigida a su comunidad, a la que suele llamar “diablos” y “diablas”. Allí, agradeció el acompañamiento y dejó en claro que la decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso personal.

“Gracias por otro año hermoso juntos, gracias por seguirme eligiendo, y gracias por estos casi 10 años haciendo música, y 9 tocando en vivo por y para ustedes”, escribió el artista, repasando el largo camino recorrido desde sus primeros pasos hasta llenar estadios alrededor del mundo.

El tramo final del mensaje fue el que más impacto generó. Con un tono íntimo y emotivo, Duki se dirigió directamente a sus seguidores y explicó su necesidad de parar. “Otro año para el cofre de los recuerdos, espero que hayan disfrutado de cada show tanto como yo. Ojalá terminen su año en familia, con sus seres queridos y que cierren el año de la mejor manera, para los que tuvieron un año difícil, el que viene seguramente va a ser mucho mejor, se los prometo. Ahora sí llegó el momento de descansar. Los amo con el alma, mis diablas y diablos, hasta la próxima…”.

La palabra “descansar” fue suficiente para disparar la preocupación entre sus fans, que rápidamente colmaron las redes con mensajes de apoyo, cariño y también incertidumbre. Si bien el músico no habló de un retiro definitivo ni puso fechas concretas para su regreso, la pausa abre interrogantes sobre cómo seguirá su carrera y cuánto durará este alejamiento.

Por ahora, Duki eligió correrse del centro de la escena en el punto más alto de su recorrido. Un gesto poco habitual en la industria, que refuerza la idea de cuidar la salud y el equilibrio personal. Mientras tanto, su público espera, con ansiedad y respeto, el momento en que decida volver.