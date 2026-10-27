Diego Frenkel volverá a la Patagonia con una gira que lo llevará por algunos de los principales destinos de la cordillera durante diciembre. El artista confirmó tres presentaciones consecutivas que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de diciembre.

El recorrido comenzará el 11 de diciembre en Lago Puelo, donde se presentará en Keuken Aoniken. Al día siguiente llegará a Bariloche para actuar en Nené Bariloche y finalmente cerrará la gira el 13 de diciembre en El Coliseo de Villa La Angostura.

La propuesta permitirá que seguidores de distintos puntos de la región puedan disfrutar de un recorrido musical que atravesará tres localidades emblemáticas de la Patagonia andina.

Una figura histórica de la música argentina

Frenkel cuenta con una extensa trayectoria dentro de la música nacional. Es reconocido especialmente por haber sido fundador y líder de La Portuaria, una de las bandas más influyentes de los años noventa, aunque también ha desarrollado una prolífica carrera solista.

A lo largo de los años construyó un repertorio que combina rock, pop, ritmos latinoamericanos y exploraciones sonoras que lo convirtieron en una de las voces más singulares de la escena argentina.

Un recorrido para reencontrarse con sus canciones

La gira patagónica se presenta como una oportunidad para recorrer diferentes etapas de su carrera. En sus conciertos suele alternar clásicos de La Portuaria con composiciones de su etapa solista, en formatos más íntimos y cercanos al público.

La elección de espacios culturales y gastronómicos para las tres fechas apunta justamente a generar ese clima de cercanía entre el artista y los asistentes.

Cómo conseguir las entradas

Las entradas para los tres espectáculos se encuentran disponibles a través de la plataforma Boletera.app, donde los interesados pueden acceder a la venta anticipada para cada una de las fechas de la gira.

Agenda de la Gira Sur

11 de diciembre: Lago Puelo | Keuken Aoniken

Lago Puelo | Keuken Aoniken 12 de diciembre: Bariloche | Nené Bariloche

Bariloche | Nené Bariloche 13 de diciembre: Villa La Angostura | El Coliseo

Con tres presentaciones consecutivas en la cordillera, Diego Frenkel volverá a encontrarse con el público patagónico en una gira que promete combinar historia, canciones y la cercanía que caracteriza a sus shows en vivo.