Hay lugares que parecen salidos de un cuento. El Bosque de Arrayanes, ubicado en la península de Quetrihué dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es uno de ellos. Sus troncos color canela, las formas retorcidas de los árboles y la luz que se filtra entre las ramas crean un paisaje que sorprende a quienes lo recorren.

Quizás por eso, desde hace décadas circula una versión que forma parte de la identidad turística de Villa La Angostura: que Walt Disney habría encontrado aquí la inspiración para recrear algunos escenarios de la película "Bambi".

La historia se transmitió de generación en generación, fue repetida por guías y visitantes, e incluso alcanzó a una pequeña construcción de madera ubicada dentro del bosque, conocida popularmente como la “Casita de Disney”.

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¿Qué hay de cierto en la historia?

Aunque la leyenda es famosa, no existen registros históricos que permitan confirmar que Walt Disney haya visitado el Bosque de Arrayanes ni que los paisajes de Quetrihué hayan sido utilizados como inspiración directa para la película. Diversas investigaciones y publicaciones sobre el tema coinciden en señalar que la relación forma parte más de un mito urbano y del imaginario turístico que de hechos documentados.

Lo que sí está comprobado es que Disney visitó la Argentina en 1941 junto a un grupo de colaboradores, en una gira por distintos países de América Latina. Sin embargo, no hay evidencias que acrediten un paso por Villa La Angostura o por el actual Parque Nacional Los Arrayanes.

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Un paisaje que ayuda a creer

La ausencia de pruebas no impidió que el mito perdurara. Quienes recorren el sendero entre los arrayanes suelen entender rápidamente por qué la historia encontró tantos seguidores.

El arrayán es una especie característica de los bosques andino-patagónicos. En Quetrihué forma uno de los conjuntos más importantes y mejor conservados del mundo. Su corteza lisa, de tonos canela y rojizos, genera una postal poco habitual que cambia según la humedad y la luz del día.

Entre senderos de madera, árboles centenarios y sectores donde la vegetación parece formar puentes naturales, el paisaje tiene una apariencia que fácilmente puede asociarse con los escenarios de los cuentos clásicos.

Una leyenda que ya forma parte del lugar

Más allá de que nunca pudo comprobarse una conexión directa con Walt Disney, el relato se convirtió en una de las historias más conocidas de Villa La Angostura.

La leyenda sigue despertando curiosidad entre turistas de todo el país y del exterior, que llegan atraídos tanto por la belleza del bosque como por la posibilidad de caminar por un lugar que muchos relacionan con el universo de Bambi.

Tal vez ahí radique su verdadera fuerza: no en demostrar si ocurrió o no, sino en la capacidad de convertir un paisaje único en una historia que sigue alimentando la imaginación de quienes lo visitan.