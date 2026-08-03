Diego Leuco pidió disculpas públicamente después de que Kiara Aldeco denunciara haberse sentido humillada por un momento ocurrido en Antes que Nadie. La bailarina de Pasión de Sábado cuestionó las risas que provocó en el estudio un video familiar y expuso las graves consecuencias emocionales que tuvo la situación.

Las imágenes mostraban a los abuelos de la joven emocionados al verla bailar en televisión. El contenido había sido publicado originalmente en TikTok, pero su posterior aparición en el programa generó una lectura completamente diferente. Según relató la artista, a partir de esa emisión recibió burlas y comentarios ofensivos mediante las redes sociales.

El material fue incluido en “Viernes de Abuelos”, una sección que combina grabaciones familiares tiernas con otras más subidas de tono. La comicidad surge del contraste entre los contenidos seleccionados por Yoyi Francella y Trinche, aunque Kiara Aldeco aseguró que desconocía esa dinámica y sintió que se estaban riendo específicamente de ella y de su trabajo.

Frente a la repercusión, Diego Leuco explicó al aire: “El otro día pasamos un video en la sección 'Viernes de Abuelos'. Los que conocen la sección saben cómo es, pero ella no tiene por qué. Nosotros nos reímos siempre en esa sección entre el contraste que trae Yoyi con un video megatierno y un video de Trinche más subido de tono”.

El conductor admitió que el equipo no contaba con toda la información cuando decidió emitir las imágenes. “No conocíamos el contexto del video, ella se sintió mal, lo expresó y le queremos pedir disculpas”, afirmó. Además, se dirigió directamente a la joven: “Le quiero mandar un beso y le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco”.

El pedido no quedó limitado al descargo televisivo, ya que Leuco intentó comunicarse personalmente con ella para acercarle una propuesta. “Yo le escribí por privado, le expliqué esto y le propuse que charle con nosotros al aire”, reveló. Su intención es que la bailarina pueda contar su experiencia y expresar cómo vivió la exposición.

Diego Leuco también aprovechó el espacio para difundir el estudio de baile de Kiara Aldeco y manifestó: “Quiero que un error involuntario se pueda transformar en algo lindo que le sirva”. Con la disculpa pública y la invitación para conversar todavía abierta, ahora resta conocer si la artista aceptará presentarse en Luzu para hablar del episodio.