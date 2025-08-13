Sofi Martínez contó todo sobre el vínculo actual que mantiene con Diego Leuco: "Siempre me..."

La periodista deportiva Sofi Martínez volvió a sorprender a sus seguidores con unas declaraciones cargadas de emoción sobre su relación con el conductor Diego Leuco. Aunque hace tiempo que la pareja anunció su separación, las palabras de la conductora dejaron abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre su presente vínculo.

El momento se dio durante una emisión de Perros de la Calle, el programa radial liderado por Andy Kusnetzoff. Allí, Sofi Martínez y Leuco coincidieron frente a los micrófonos, situación que, de por sí, ya generaba expectativa entre los oyentes. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención fueron las frases que Sofi eligió para describir lo que siente.

“Nos pasa algo muy particular”, comenzó diciendo la conductora, explicando que, a raíz de la exposición mediática, muchas veces terminan hablando del otro en público. “En la vida cotidiana eso no ocurre: si hablás con tus amigas, la otra persona no se entera. En nuestro caso, sí”, señaló con naturalidad.

Sofi Martínez reconoció que esa dinámica los llevó a escucharse mutuamente en contextos inesperados, incluso después de su ruptura. Fue entonces cuando dejó de lado cualquier filtro y habló desde el corazón. “Diego es una persona muy importante. No lo digo en pasado, lo es hoy. Fue la persona de quien me enamoré más fuerte, la única en realidad. Eso siempre me moviliza, aunque pase el tiempo”, expresó con sinceridad.

El comentario no pasó desapercibido para Diego Leuco, que reaccionó con una sonrisa cómplice mientras escuchaba cada palabra. La química entre ambos, incluso en un contexto profesional, quedó en evidencia para quienes estaban en el estudio y para quienes seguían la transmisión.

Sofi Martínez también subrayó que, más allá de los cambios en su relación, mantiene un profundo respeto y cariño por su ex pareja. “Lo quiero muchísimo y valoro mucho a la persona que es”, afirmó, dejando claro que entre ellos no hay rencores, sino una historia compartida que todavía les genera afecto.

El momento fue acompañado por bromas y comentarios de Andy Kusnetzoff y el resto del equipo, que no dejaron pasar la oportunidad para jugar con la situación. Sin embargo, la conversación dejó entrever que lo que los une va más allá de los años en que fueron pareja.

Entre gestos, miradas y risas, Sofi Martínez y Diego Leuco demostraron que, aunque sus caminos sentimentales se hayan bifurcado, el lazo que construyeron sigue intacto. Y, para muchos, esas palabras fueron más que un simple testimonio: sonaron como la chispa de algo que, tal vez, aún no terminó.