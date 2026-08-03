Maxi López volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir una imagen junto a Wanda Nara durante su estadía en Italia. Mientras la empresaria continúa inmersa en un conflicto judicial con Mauro Icardi por la documentación de sus hijas, el exfutbolista sorprendió con un posteo que rápidamente generó repercusión entre los seguidores de ambos.

La fotografía fue tomada durante una jornada de gestiones vinculadas a los nuevos pasaportes que necesitan para regresar a la Argentina. En la imagen se puede ver a Wanda Nara conversando con otra persona de manera relajada, mientras dos de los hijos que tuvo con Maxi López esperan que finalicen los trámites. La escena llamó la atención porque mostró a la conductora en un momento completamente natural, lejos de las producciones habituales que suele publicar en sus redes sociales.

El detalle que más comentarios despertó fue el texto elegido por el exdelantero para acompañar la postal. "Trámites con Solange en Italia", escribió Maxi López, utilizando el segundo nombre de Wanda Nara. Ese mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una muestra de la buena relación que mantienen actualmente pese a su historia sentimental.

Maxi López expuso a Wanda Nara

La publicación llegó pocas horas después de una audiencia que protagonizó Wanda Nara en territorio italiano. Allí continúa el conflicto judicial con Mauro Icardi, especialmente por la firma de los nuevos pasaportes de las hijas que tienen en común, luego del robo de la documentación ocurrido durante su permanencia en Milán.

En las imágenes difundidas por Maxi López, la empresaria aparece con una remera oversize, un short y sandalias negras, luciendo un look informal que contrastó con el contenido glamoroso que suele compartir en Instagram. Esa espontaneidad fue uno de los aspectos más destacados por quienes reaccionaron al posteo.

Maxi López expuso a Wanda Nara

En paralelo, Wanda Nara también respondió recientemente a las críticas que recibió por su aspecto físico después de que circularan fotos suyas disfrutando de una jornada de playa en Italia. La conductora aseguró que los comentarios negativos no modifican cómo se siente y afirmó estar feliz y orgullosa de su cuerpo.

El gesto de Maxi López volvió a dejar en evidencia el vínculo cordial que mantiene con la madre de sus hijos. En medio de la compleja disputa legal que involucra a Mauro Icardi, ambos priorizan las cuestiones familiares y continúan mostrándose unidos cuando se trata del bienestar de sus hijos.