La participación de Lali Espósito en el segundo show de Rosalía en el Arena de Buenos Aires sigue generando repercusiones. La cantante compartió una divertida anécdota sobre una antigua relación sentimental, pero aunque evitó revelar la identidad de la otra persona involucrada, las redes sociales hicieron su propio trabajo y rápidamente apuntaron contra Rels B, quien años atrás mantuvo un romance con la artista.

Todo ocurrió durante el tradicional confesionario del espectáculo, cuando Lali Espósito recordó una noche que terminó de la manera menos pensada. Según relató, había invitado a una expareja española a hospedarse en un hotel y fue ella quien pagó toda la estadía. Sin embargo, un accidente con un cigarrillo provocó un incendio en la habitación, obligándola además a afrontar los gastos ocasionados.

Antes de avanzar con la historia, la cantante intentó evitar especulaciones y aclaró entre risas: "Salí con mucho español y mucha española, así que no vayan a sacar cuentas de quién es". Lejos de frenar las teorías, esa frase terminó alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores.

En pocas horas, cientos de usuarios comenzaron a relacionar el relato con Rels B y fueron directamente a la última publicación del artista español en Instagram para dejarle comentarios cargados de humor, ironía y también críticas. Aunque no existe ninguna confirmación sobre que él haya sido el protagonista de la historia, eso no impidió que las redes lo señalaran.

Entre los mensajes más repetidos aparecieron frases como: "¿Vos sos el que prendió fuego un hotel? Si es así, devolvele la guita a Lali. Ratón". Otros usuarios escribieron: "Pagale a Lali", "A mí me trajo el chisme" y "Devolvele la plata a Lali", convirtiendo la publicación del cantante en un verdadero espacio de bromas sobre la anécdota.

También hubo comentarios mucho más duros contra Rels B. Algunos internautas lo calificaron de "Animal rastrero", mientras que otros insistieron con frases como: "¿Cuándo vas a garpar la habitación de hotel que quemaste? Alto ratón". Hasta el momento, el músico no respondió a ninguno de esos mensajes.

El ataque en redes contra Rels B

Las especulaciones crecieron aún más cuando los fanáticos comenzaron a vincular el episodio con "Mejor que vos", una de las canciones más populares de Lali Espósito. En particular, destacaron la frase: "Porque con vos ni loca vuelvo a quemarme", interpretándola como una posible referencia a aquella historia que la artista recordó durante el recital de Rosalía.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las teorías impulsadas por los seguidores de Lali Espósito. Ni la cantante ni Rels B confirmaron que el músico haya sido el protagonista de la anécdota, por lo que la identidad de la persona mencionada continúa siendo un misterio, pese al intenso debate que domina las redes sociales.