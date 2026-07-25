La participación de María Becerra en la final del Mundial 2026 quedó grabada como uno de los momentos más especiales de su trayectoria. La cantante fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino antes del encuentro decisivo entre Argentina y España, una oportunidad que llegó de manera inesperada mientras realizaba una gira por Europa y que obligó a modificar todos sus compromisos para llegar a tiempo al evento.

La invitación se concretó cuando la artista se encontraba en Pontevedra, donde cumplía con una serie de presentaciones. Luego de que los futbolistas de la Selección Argentina expresaran su deseo de que fuera ella quien interpretara el himno, la organización y la AFA avanzaron rápidamente para hacer posible su presencia. Con un vuelo privado organizado especialmente, el plan comenzó a tomar forma en cuestión de horas.

Antes de viajar, María Becerra decidió guardar el secreto y compartirlo únicamente con las personas más cercanas. A través de una videollamada familiar, sorprendió a todos con una pregunta que despertó curiosidad: “¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?”. La incógnita duró apenas unos segundos, porque inmediatamente llegó la revelación que emocionó a toda su familia.

Entre lágrimas, sonrisas y gritos de felicidad, la cantante anunció: “Se van a venir conmigo a ver la final del mundo porque su hija canta el himno nacional en la final del mundo. ¡¡¡Voy a cantar el himno!!!”. La reacción de sus seres queridos quedó registrada en un video que más tarde compartió con sus seguidores y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Después de la ceremonia y de una experiencia que definió como inolvidable, María Becerra publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram para expresar todo lo que sintió. “No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer. Gracias Argentina por regalarme momentos que jamás imaginé vivir”, escribió.

La intérprete también acompañó ese mensaje con un minidocumental de diez minutos en el que mostró parte del detrás de escena de su preparación para el gran evento. Allí resumió el intenso recorrido que vivió durante esa semana y destacó el orgullo que representa para ella vestir los colores argentinos en un escenario tan importante.

Tras la definición del Mundial 2026, que terminó con el triunfo de España sobre Argentina, las redes sociales se llenaron de debates sobre el comportamiento de los hinchas y distintas críticas hacia el país. Frente a ese escenario, María Becerra decidió responder públicamente con un fuerte mensaje en defensa de sus raíces.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto”, escribió en sus historias de Instagram. Además, invitó a quienes cuestionan a los argentinos a conocer el país antes de opinar: “Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”.