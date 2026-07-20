Samuel L. Jackson quedó envuelto en una fuerte controversia luego de compartir en sus historias de Instagram una publicación que calificaba a Argentina como "el país más racista del mundo". El mensaje fue difundido pocas horas después de la final del Mundial 2026, en la que la Selección argentina perdió 1-0 frente a España en el tiempo suplementario.

La publicación, originalmente realizada por la organización SEC Black Alumni Network, instaba a las personas negras a no apoyar al seleccionado argentino e incluía una imagen editada del actor caracterizado como Stephen, su personaje de Django sin cadenas, vistiendo la camiseta albiceleste.

Hasta el momento, Samuel L. Jackson no realizó nuevas declaraciones ni rectificó el contenido compartido. Mientras tanto, la publicación generó miles de reacciones en redes sociales y volvió a instalar el debate sobre racismo, fútbol e identidad nacional.

La publicación que generó rechazo

La polémica comenzó cuando el actor republicó una historia de Instagram de la cuenta SEC Black Alumni Network, una organización vinculada a exalumnos afroamericanos de universidades del sudeste de Estados Unidos.

La publicación compartida por el actor.

El mensaje afirmaba que Argentina había sido históricamente "uno de los países más racistas, si no el más racista, del mundo" y llamaba a las personas negras a no apoyar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La publicación tuvo una enorme repercusión debido a que Jackson posee más de nueve millones de seguidores en esa red social.

La imagen utilizada reavivó otra discusión

El posteo incluyó una imagen manipulada del actor vistiendo la camiseta argentina mientras aparecía caracterizado como Stephen, el esclavo interpretado por Jackson en la película Django sin cadenas.

El mensaje agregaba:

"Si sos una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".

La referencia apunta al estereotipo del denominado "Tío Tom", expresión utilizada en Estados Unidos para describir, de manera despectiva, a una persona negra considerada sumisa frente al racismo.

Las redes sociales respondieron con dureza

La publicación fue ampliamente cuestionada por usuarios argentinos en X, Instagram y otras plataformas.

Muchos señalaron que la afirmación constituye una generalización sin sustento histórico y recordaron que Estados Unidos atravesó durante décadas un sistema de segregación racial institucionalizada.

Una de las respuestas más difundidas fue la de la escritora Flor Freijo, quien cuestionó la autoridad moral del actor para realizar esa afirmación y recordó episodios de discriminación racial y las actuales políticas migratorias estadounidenses.

Otros usuarios calificaron el mensaje como una campaña de desprestigio contra Argentina y criticaron el alcance que puede tener una declaración realizada por una figura de reconocimiento internacional.

El contexto deportivo aumentó la repercusión

La controversia apareció apenas finalizada la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que Argentina perdió la final frente a España.

Durante la competencia ya se habían producido episodios relacionados con denuncias por presuntos actos racistas, entre ellos un incidente que involucró al creador de contenido IShowSpeed durante un encuentro frente a Cabo Verde.

Además, semanas antes, integrantes de la selección inglesa de rugby habían manifestado públicamente su preocupación por posibles insultos racistas durante una gira por Argentina, citando antecedentes ocurridos el año anterior.

Especialistas en historia y sociología coinciden en que el racismo existe en Argentina, como ocurre en la mayoría de las sociedades contemporáneas.

Sin embargo, numerosos investigadores remarcan que el país nunca implementó un sistema de segregación racial legal similar al "Jim Crow" estadounidense ni al apartheid sudafricano, lo que vuelve especialmente discutible la afirmación de que sea "el país más racista del mundo".

Al mismo tiempo, organizaciones de derechos humanos han señalado durante años situaciones de discriminación hacia comunidades indígenas, migrantes, afrodescendientes y otros grupos, por lo que el fenómeno continúa siendo objeto de debate académico y social.