Netflix volvió a mover el radar del cine argentino con el primer adelanto de Lo dejamos acá, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti. La producción llegará a la plataforma en septiembre y ya empezó a despertar expectativa por una combinación potente: dos nombres centrales de la actuación nacional y una historia que promete incomodidad, humor y tensión emocional.

El punto de partida gira alrededor de un psicoanalista interpretado por Ricardo Darín, un profesional que empieza a cansarse de los métodos tradicionales de su oficio. En lugar de mantenerse dentro de los límites habituales del consultorio, su personaje comienza a involucrarse de una manera cada vez más personal con quienes llegan a verlo, abriendo una zona delicada entre la ayuda y el desborde.

Ese equilibrio empieza a quebrarse cuando aparece el personaje de Diego Peretti. Se trata de un escritor atravesado por un bloqueo creativo, alguien que llega al consultorio con sus propios conflictos y termina alterando la dinámica que el terapeuta creía tener bajo control. A partir de ese encuentro, la película instala una relación tan intensa como impredecible.

La presencia de Ricardo Darín y Diego Peretti es uno de los grandes atractivos de la apuesta. Ambos ya demostraron una enorme capacidad para moverse entre el drama, la comedia y los matices más incómodos de sus personajes, por lo que el cruce entre un psicoanalista pragmático y un escritor trabado aparece como una fórmula con mucho terreno para explorar.

Detrás del proyecto está Hernán Goldfrid en la dirección, mientras que el guion lleva la firma de Emanuel Diez. La producción corre por cuenta de Kenya Films, la compañía fundada por Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak, que en los últimos años consolidó un recorrido fuerte dentro y fuera del país con películas de gran repercusión.

Ricardo Darín y Diego Peretti juntos en "Lo dejamos acá".

La trama, además, propone un juego interesante alrededor de la ética profesional. El protagonista empieza a cruzar fronteras que no debería atravesar, y esa decisión lo deja frente a dilemas que exceden la teoría psicológica. En ese terreno, Lo dejamos acá parece buscar algo más que una historia de consultorio: una tensión constante entre lo que se dice, lo que se calla y lo que ya no se puede controlar.

El estreno en septiembre también marca una nueva apuesta argentina dentro del catálogo de Netflix. Con una historia filmada en el país, figuras de enorme peso y una productora que ya sabe cómo llevar relatos locales a una escala más amplia, la película llega con la expectativa de convertirse en uno de los títulos nacionales más comentados del año.

Por ahora, el adelanto alcanza para dejar una pregunta abierta: qué pasa cuando quien debería ordenar el caos ajeno empieza a perder el control del propio. Con Ricardo Darín y Diego Peretti al frente, Lo dejamos acá promete moverse justo en esa incomodidad.