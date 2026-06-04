El nombre de Diego Recalde se convirtió en tendencia en las últimas horas luego de una controvertida intervención televisiva en la que opinó sobre el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Sus comentarios provocaron indignación tanto dentro del estudio como entre miles de usuarios en redes sociales.

La polémica se desató durante un programa en el que se analizaba la situación judicial de Claudio Barrelier, el único acusado por el crimen de la menor. Mientras se debatían distintos aspectos del caso, Recalde intentó explicar cuál podría haber sido la percepción del agresor antes del ataque.

En ese contexto, el panelista sostuvo que ciertas conductas o expresiones corporales podían transmitir una imagen determinada. Según planteó, el acusado podría haber interpretado algunas actitudes de la adolescente como una señal equivocada, una afirmación que generó incomodidad inmediata entre los presentes.

La primera en cuestionar sus dichos fue la periodista Julia Eva Saggini, quien le recordó que estaban hablando de una chica de apenas 14 años. “Soltura de una nena de 14 años, Diego, dale”, le respondió durante el intercambio, marcando su desacuerdo con la línea argumental que estaba desarrollando.

Lejos de retroceder, Diego Recalde profundizó su postura y lanzó una frase que rápidamente se viralizó. “Te das cuenta cuando un cuerpo tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen”, expresó, provocando una inmediata reacción de rechazo tanto de sus compañeras de panel como de gran parte de la audiencia.

La tensión continuó creciendo cuando agregó otra reflexión vinculada a la conducta de la víctima. “Esta nena se está moviendo de una manera que te hace pensar...”, señaló, despertando nuevas críticas por considerar que sus palabras podían interpretarse como una forma de responsabilizar a la menor por lo ocurrido.

El asquero comentario de Diego Recalde

A medida que el fragmento comenzó a circular en redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron la mirada del panelista y señalaron que sus expresiones contribuían a la revictimización de Agostina Vega. Diversas publicaciones remarcaron que ninguna actitud de una adolescente puede ser utilizada para justificar o explicar un femicidio.

Ante la repercusión negativa, Recalde intentó aclarar que en ningún momento buscó defender a Claudio Barrelier, sino analizar qué pudo haber pasado por la mente del acusado. Sin embargo, sus explicaciones no lograron frenar la ola de críticas y el episodio se transformó en uno de los temas más comentados de la jornada.