Rodrigo Lussich mira hacia una etapa en la que quiere ponerse al frente de un programa sin compartir la conducción. Ese deseo empezó a darle otro sentido al futuro de la dupla que formó con Adrián Pallares, después de seis años de trabajo juntos. En una charla con José María Listorti en Blender, el periodista explicó por qué esa sociedad televisiva tiene fecha de cierre.

La confirmación llegó con un día concreto: “Nosotros como dupla terminamos el 31 de diciembre con Adrián”. Al explicar el origen del cambio, lo atribuyó a América y expresó su incertidumbre sobre el equipo del ciclo: “No sé quién no sigue en Intrusos. No es una decisión nuestra, es una decisión del canal”.

Los roces que recordó tenían un escenario concreto: el interior de sus autos, con las ventanillas cerradas. Al hablar de Adrián Pallares, aclaró “Nunca nos peleamos con Adrián” y recuperó esas discusiones: “Nos hemos peleado dentro del auto mío, de él, con las ventanillas levantadas, pero discutido; peleados, peleados, nunca estuvimos”.

El cierre pondrá fin a una forma de trabajar que construyeron durante seis años en la televisión de espectáculos. El humor, los bailes y la manera de presentar las noticias fueron parte de una identidad compartida. Ese recorrido explica el alcance profesional del anuncio y el cambio que supondrá dejar de conducir juntos, aun cuando el vínculo personal siga en buenos términos.

Qué busca Rodrigo Lussich para su próxima etapa

Conducir solo es el próximo paso que busca Rodrigo Lussich, quien cree que Adrián Pallares preferiría mantener el formato actual. Al mismo tiempo, destacó el respeto de su compañero por su elección: “Yo termino la dupla el 31 de diciembre. Adrián me respeta y respeta mi decisión, pero me parece que si fuera por él, seguiría como estamos”.

El periodista ya explora otros temas en el teatro, con su show de stand up político. Al proyectar su futuro, también expresó sus ganas de alejarse del periodismo de espectáculos: “Seguramente no voy a hacer otro programa de chimentos. Después de Intrusos, ¿qué hay más arriba? No hay nada, es la nave insignia”.

El equipo que seguirá al frente de Intrusos después de diciembre quedó sin precisiones en la charla. Rodrigo Lussich confirmó el cierre de la sociedad con su compañero, aunque no detalló cómo continuará el programa. Esa es la definición que resta conocer para distinguir el final de la dupla del futuro de cada uno en la pantalla de América.