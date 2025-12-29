Momi Giardina atravesó el momento más complicado desde su ingreso a MasterChef Celebrity, en una gala que quedará en el recuerdo por el nivel de tensión y la dureza del fallo. La participante llegó confiada a la cocina, pero rápidamente la prueba se transformó en una verdadera pesadilla que la dejó al borde de la eliminación.

El desafío de la noche consistía en preparar “momo”, un plato típico de Nepal similar a los dumplings, relleno de carne o verduras y con una cocción precisa que resulta clave para su éxito. Desde el inicio, Momi Giardina mostró entusiasmo y ganas de cumplir con la consigna, siguiendo cada paso de la receta con dedicación y tratando de no perder el humor que la caracteriza.

Sin embargo, al llegar el momento de la presentación, el resultado final no estuvo a la altura de lo esperado. Si bien el plato lucía prolijo y atractivo a la vista, el problema apareció al probarlo: la masa estaba cruda y la textura era desagradable. La reacción del jurado de MasterChef Celebrity fue inmediata y contundente.

Antes incluso de escuchar la devolución, Momi Giardina se adelantó con total sinceridad. Reconoció que su preparación no había salido bien y hasta bromeó con que ella misma no se animaría a probarla. Aun así, los jurados hicieron el intento, aunque la degustación fue prácticamente imposible.

Germán Martitegui fue uno de los más duros al analizar el plato. Al cortar el momo, dejó en evidencia que la masa estaba completamente cruda y gomosa, algo inadmisible en una competencia de este nivel. La explicación técnica no dejó margen para interpretaciones ni excusas.

Aunque Momi Giardina intentó alivianar la situación con un comentario humorístico, el clima cambió por completo cuando tomó la palabra Donato de Santis. Con tono serio, explicó que la situación ameritaba una decisión excepcional y, sin rodeos, le entregó el delantal negro de manera directa.

La sanción dejó a Momi Giardina visiblemente afectada, al punto de manifestar que sentía la decisión como una gran injusticia. Sin embargo, Donato de Santis fue categórico al remarcar que lo presentado era inadmisible y que no había otra alternativa posible.

De esta manera, Momi Giardina quedó automáticamente en riesgo y deberá defender su continuidad en la próxima gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Tras una noche para el olvido, la humorista tendrá la chance de revertir su situación y demostrar que aún puede seguir en el reality.