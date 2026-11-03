Dolli Irigoyen no tuvo piedad en MasterChef Celebrity y retó a los participantes: “Horrible”

Pablo Migliore terminó presentándose ante el jurado con una camisa después de haber comenzado la gala del lunes 2 de noviembre en musculosa. El cambio tuvo detrás un reto de Dolli Irigoyen, que en MasterChef Celebrity marcó un límite cuando las bromas sobre los músculos de algunos participantes empezaron a ganar protagonismo.

La ropa había llamado la atención de Wanda Nara: además del exarquero, Mike Amigorena y Diego Ramos habían elegido musculosas y se sumaron al juego de mostrar los brazos. La jurado respondió sin suavizar su opinión: “Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros”. El comentario encontró risas y aplausos entre los famosos, y la charla sobre los looks empezó a sumar nuevas voces.

Sebastián Presta aprovechó el reto ajeno para señalar que su elección había sido diferente. Con una camisa de mangas largas, buscó el visto bueno de la cocinera: “Yo vine como corresponde, como viene un cocinero tapado hasta abajo”. Recibió un “muy bien” de Dolli Irigoyen, mientras sus compañeros le reprochaban entre risas que se pusiera del lado de la jurado.

Tampoco quedó afuera la China Ansa, que llevaba un conjunto sin mangas y ensayó una defensa: “No, pero no cuenta porque soy mujer”. Su respuesta prolongó las bromas y las opiniones cruzadas. Para entonces, una observación sobre la ropa de Migliore, Amigorena y Ramos ya había involucrado a otros participantes y se había convertido en un intercambio colectivo.

Más tarde, la aparición de Migliore con camisa le permitió a la chef precisar el motivo de su advertencia: “La musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias”. Con esa explicación, la exigencia quedó vinculada a las precauciones para trabajar en la cocina. El exfutbolista había cambiado su vestuario al momento de enfrentar la evaluación del jurado.

El episodio acompañó el regreso temporal de Dolli Irigoyen al programa de Telefe en reemplazo de Germán Martitegui. Esa noche compartió las devoluciones con Damián Betular y Maru Botana, quienes fueron sus alumnos. En esta oportunidad, los participantes recibieron de su parte una corrección antes de que hubiera un plato listo para probar: también debían prestar atención a cómo se preparaban para trabajar.