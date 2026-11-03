La visita del Papa León XIV a Córdoba tendrá un protagonista muy especial en el plano musical: Jairo. El reconocido cantante fue convocado para participar de las actividades previas a la misa que encabezará el Sumo Pontífice y, en una entrevista televisiva, sorprendió al revelar cuál fue la condición puntual que le plantearon desde la organización para su presentación.

La noticia se conoció durante una charla con Moria Casán en La mañana con Moria, donde el artista compartió detalles de los preparativos y recordó cómo se enteró de que había sido elegido. Según explicó, el primer contacto no llegó directamente a él, sino que los organizadores se comunicaron con uno de sus hijos para consultar si estaba dispuesto a participar. "La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo para preguntar si podía y si quería participar. Cuando me lo dijo le dije 'sí, claro'", relató.

Sin embargo, aceptar la invitación fue apenas el comienzo. El músico explicó que durante las primeras conversaciones hubo bastante hermetismo y que no contaban con demasiadas precisiones sobre el espectáculo. "Después había que decidir qué había que cantar, en fin, los detalles. Era bastante hermética la cosa, era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias", recordó sobre las negociaciones iniciales.

Con el paso del tiempo llegaron las indicaciones definitivas y Jairo conoció las condiciones de su participación: tendrá que interpretar seis canciones en un segmento de aproximadamente 30 minutos. Pero hubo una solicitud que sobresalió por encima del resto y que está directamente relacionada con una de las interpretaciones más emblemáticas de toda su carrera.

Durante la entrevista, Gustavo Méndez le comentó que había trascendido que el cantante se había emocionado hasta las lágrimas mientras ensayaba el Ave María. La reacción no resulta casual, ya que lleva décadas interpretando esa composición. "La gente seguro que es lo que espera de mí, en un caso como este además con mucho mayor razón, es el Ave María, evidentemente, porque lo canto hace 47 años", confesó.

Cuando Amalia Guiñazú quiso saber si también le habían solicitado interpretar alguna obra de la tradicional Misa Criolla, el artista aclaró que no recibió indicaciones específicas sobre ese repertorio. "No, a mí personalmente no me pidieron ningún repertorio, lo único sí, me dijeron lo del Ave María", explicó, dejando en claro cuál fue la exigencia concreta de los organizadores.

Jairo cantará para el Papa León XIV

Además, el músico adelantó otras composiciones que formarán parte de su actuación: el Credo de la Misa Campesina Nicaragüense, que definió como una obra muy bonita; Los peregrinos, canción que creó junto a Horacio Ferrer y que integra el trabajo Estampitas; y La carpintería José, una de sus piezas más exitosas de los últimos tiempos, vinculada con la historia religiosa. El repertorio combinará así canciones propias con obras de profundo contenido espiritual.

La presentación de Jairo tendrá lugar durante la mañana del martes 10 de noviembre, antes de la misa que celebrará León XIV en Córdoba. Para el artista, la oportunidad representa mucho más que una actuación frente a una multitud: será un acontecimiento extraordinario en su trayectoria, con el desafío de interpretar una canción que lo acompaña desde hace casi medio siglo en un contexto cargado de emoción y significado.