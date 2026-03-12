La recta final de MasterChef dejó una de las despedidas más emotivas de la temporada. Evangelina Anderson y Cachete Sierra quedaron eliminados del reality de cocina durante un desafío decisivo y el momento terminó marcado por el llanto, los abrazos y las palabras de agradecimiento hacia el programa.

La gala de MasterChef se desarrolló en una instancia clave del certamen, cuando cada decisión del jurado comienza a definir quiénes llegarán a la final. En esta ocasión, los participantes debieron enfrentar una consigna exigente: preparar un plato con pulpo, un ingrediente complejo que requiere precisión técnica para lograr una buena textura y cocción.

En ese contexto, Evangelina Anderson y Cachete Sierra presentaron sus preparaciones frente al jurado integrado por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Sin embargo, los chefs consideraron que sus platos no alcanzaban el nivel esperado para esta etapa de la competencia.

El momento en que se anunció la decisión fue especialmente duro. Al escuchar el veredicto, Cachete Sierra se acercó a abrazar a Evangelina Anderson mientras intentaban procesar la eliminación. “Estamos fuera de la copa. Una jornada tristísima”, expresó el actor frente a sus compañeros.

A pesar de la frustración por quedar fuera del programa, Cachete Sierra también remarcó el afecto que recibió durante su paso por el reality. “Me siento querido acá, por mis compañeros, en el canal, así que es todo ganancia lo que sucedió acá”.

Luego llegó el turno de Evangelina Anderson, que habló con emoción sobre lo que significó para ella atravesar esta experiencia. La modelo recordó el impacto que tuvo el programa en un momento personal complejo y agradeció el acompañamiento que recibió dentro del ciclo. “Quiero que sepan que esta etapa la voy a guardar en el baúl de los recuerdos más lindos de mi vida. Me emociono porque realmente me hizo muy bien estar acá. Conocí gente maravillosa e hicieron que una etapa muy difícil de mi vida se convirtiera en felicidad y diversión”.

Después de despedirse de sus compañeros en el estudio, ambos compartieron también mensajes en sus redes sociales para cerrar su paso por el reality. En ese contexto, Cachete Sierra publicó una foto del momento y dejó una frase breve para resumir su experiencia: “Gracias, gracias, gracias y perdón no llegué”.

Con la salida de Evangelina Anderson y Cachete Sierra, la competencia quedó reducida a seis finalistas. Emilia Attias, Marixa Balli, Ian Lucas, Maxi López, Claudio “Turco” Husaín y Sofi “la Reini” Gonet seguirán en carrera durante la última semana del programa para definir quién se quedará con el título de campeón de MasterChef.