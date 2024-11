De la mano de Majo Martino, Mirtha Legrand la pasó mal en su propio programa

En la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha, la periodista y panelista Majo Martino, una de las invitadas al ciclo, le hizo pasar dos incómodos momentos a la conductora, recordando antiguos dichos de ellas. Es que por un lado, hizo mención a sus comentarios negativos sobre la pareja de Javier Milei y Yuyito González; a lo que se le sumó una antigua entrevista con Jorge Guinzburg, en donde a la diva le preguntaron sobre las infidelidades en el matrimonio.

Respecto del primer momento incómodo, y con Manuel Adorni también invitado a la mesa de la Chiqui, Majo -quien es compañera de camarín de Yuyito-, fue sin vueltas y le preguntó a Mirtha sobre el tema. “¿Te gusta Yuyito, Mirtha? ¿Habías dicho que sí, que no? Con respecto al noviazgo, digo, como pareja. ¿Te gusta Yuyito para Milei?”, le cuestionó la periodista.

Entre risas, la conductora contestó: “Ah, sí, ella lo interpretó mal. Sí, no le gustó”, y luego agregó: “Yo estaba saliendo de una recepción a beneficio del Alvear, y había un periodista y me tomó de sorpresa, me dijo, ‘Mirtha, ¿qué piensa, le gusta la pareja? Y yo dije no, porque yo pensé físicamente que hay como un desnivel que ella es más alta".

“Yo me refería a eso y bueno, lo interpretó mal la yuyo, yo pienso que se quieren”, cerró rápidamente la "señora de los almuerzos".



Lo peor estaba por venir

Es que mientras hablaban de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, Legrand dejó entrever que posiblemente se haya dado una infidelidad en la pareja.

Rápida de reflejos, Martino le preguntó a la conductora si para ella las parejas debían separarse cuando se daba una infidelidad, a lo que ella afirmó sin ninguna duda. Fue ahí cuando Majo le recordó la antigua entrevista con Guinzburg, en donde ella explicaba que el hombre siempre volvía al matrimonio.

“Él te preguntaba sobre la infidelidad y vos decías: ‘Bueno, en realidad, uno tiene que bancarse ciertas cosas en un matrimonio; pueden pasar estas cosas’”, le dijo Majo, pero entendiendo en donde se estaba metiendo, Mirtha no quiso seguir hablando del tema y dijo sin vueltas: “No voy a opinar sobre eso".

Como si fuera poco, desvió la entrevista con Majo a otro invitado de la mesaza, y ese gesto quedó en evidencia de su incomodidad, ya que en ese cruce con Jorge se hacía mención a las supuestas infidelidades que ella sufrió por parte de su ex pareja, el productor Daniel Tinayre. "Estoy a favor del matrimonio, no me gusta que la gente se separe, que sea inteligente y que haga la vista gorda", aconsejaba a las mujeres Mirtha en ese entonces